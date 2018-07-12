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NATO'da Donald Trump krizi

ABD Başkanı Trump, NATO'dan çekilebileceklerini ancak buna şimdilik gerek duymadıklarını söyledi.

Haber Merkezi | 12.07.2018 - 13:34..
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NATO'da Donald Trump krizi

NATO'da Amerika krizi yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi'nin son gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÇEKİLEBİLİRİZ AMA..."

Amerika'nın NATO'dan çekileceği iddialarının sorulması üzerine konuşan Trump, "NATO'dan çekilebiliriz ama buna gerek yok" diye konuştu.

NATO'da Donald Trump krizi

NATO'YU ABD AYAKTA TUTUYOR

NATO'nun yüzde 90'ını Amerika'nın ayakta tuttuğunu ifade eden Donald Trump, Avrupa Birliği'ne ve Almanya'ya da saygı duyduğunu sözlerine ekledi.

ABD Başkanı, "NATO’dan Kongre onayı almadan çekilebileceğimi sanıyorum ama buna gerek yok. ABD NATO’ya çok fazla katkıda bulunuyor; NATO Avrupa’ya ABD’den çok daha fazla yardımcı oluyor." diye konuştu.

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