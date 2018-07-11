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NATO'da Erdoğan-Merkel görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

AA | 11.07.2018 - 18:11..
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NATO'da Erdoğan-Merkel görüşmesi

Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi" kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

BAŞLAMA SAATİ 18.05

Bu kapsamda liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde Başkan Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile ikili görüşmesi TSİ 18.05'te başladı.

NATO'da Erdoğan-Merkel görüşmesi

NATO'da Erdoğan-Merkel görüşmesi ViDEO

AKAR DA KATILDI

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

40 DAKİKA SÜRDÜ

 

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile NATO Zirvesi'nde 40 dakika süren görüşmesi sona erdi.

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