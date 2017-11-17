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NATO'daki skandalla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, NATO'daki skandalla ilgili harekete geçti.

17.11.2017 - 21:58
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NATO'daki skandalla ilgili soruşturma başlatıldı

Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Detaylar gelecek...

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