taraftar değil haberciyiz
GİRİŞ
CANLI TV
ARŞİV
GAZETELER
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.239
USD
3,8731
EURO
4,5721
ALTIN
161,12
PETR
62,6500
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Mersin
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
SON DAKİKA
SPOR
VİDEO
GALERİ
EKONOMİ
KADIN
EMLAK
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
SEYAHAT
TÜMÜ
Yerel Seçim
Gündem
Emlak
Kadın
Spor
Politika
Ekonomi
Dünya
İç Haber
3. Sayfa
Eğitim
Magazin
Sağlık
Otomobil
Kültür Sanat
Teknoloji
Video Haber
Medya
Yerel Y.
Yaşam
İpucu
Biyografi
Kitap
Seyahat
Sabit Manşet
Oyun
NATO'daki skandalla ilgili soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, NATO'daki skandalla ilgili harekete geçti.
17.11.2017 - 21:58
Haberler
Gündem
Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Detaylar gelecek...
Facebook'ta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş
Yorum Yap
İlginizi Çekebilir
NATO Genel Sekreteri Orgeneral Akar'a özrünü iletti
NATO tatbikatında yaşanan Atatürk-Erdoğan skandalının ardından Genel Sekreter, Genelkurmay Başkanı'ndan da özür diledi.
Norveçli Bakan Türkiye'den özür diledi
Savunma Bakanı Jensen, NATO skandalı sonrası özürlerini iletti.
Akıncı Üssü davasında 13 sanık serbest
Akıncı Üssü davasında açıklanan ara kararda 13 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Nuriye Gülmen'in tutukluğu devam edecek
KHK ile ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen'in tahliye talebi reddedildi.
YORUMLAR
(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorum
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul edilyorum
AVATAR SEÇ
GÖNDER
TÜMÜ
1
/ 20
Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi
316
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
146
Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar
405
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki şişkinlik bitecek
336
NATO Genel Sekreteri Türkiye'den özür diledi
294
Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı
123
NATO Türkiye'den resmen özür diledi
161
VİDEO
SON DAKİKA
ÇOK OKUNANLAR
1
Deniz Baykal'ın sağlık durumu
1,592 kez izlendi
2
Kahramanmaraş'ta 5 çalıntı motosiklet bulundu
1,846 kez izlendi
3
Mehmetçikten gençlere çağrı: Askere gelin
4,522 kez izlendi
4
İstanbul'daki yeni havalimanı inşaatında yüzde 73 ilerleme sağlandı
2,624 kez izlendi
5
3. Havalimanı'nda çalışmalar tam gaz
3,057 kez izlendi
6
Trafikte kumandalı araba tehlikesi
3,375 kez izlendi
7
Başbakan'dan Hakkari'de birlik beraberlik mesajları
4,393 kez izlendi
1
Moody's'ten Türkiye yıllık kredi analizi raporu
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi profilinin siyasi risklere karşı koruduğunu bildirdi.
2
NATO Genel Sekreteri Orgeneral Akar'a özrünü iletti
NATO tatbikatında yaşanan Atatürk-Erdoğan skandalının ardından Genel Sekreter, Genelkurmay Başkanı'ndan da özür diledi.
3
Norveçli Bakan Türkiye'den özür diledi
Savunma Bakanı Jensen, NATO skandalı sonrası özürlerini iletti.
4
FETÖ'nün bir üst düzey sorumlusu daha tutuklandı
Örgütün Hava Kuvvetleri'ndeki sözleşmeli subaylar imamı üst düzey sorumlusu tutuklandı.
5
Siirt'te 3 PKK'lı öldürüldü
Siirt'teki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
6
Akıncı Üssü davasında 13 sanık serbest
Akıncı Üssü davasında açıklanan ara kararda 13 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
7
Kahramanmaraş'ta 5 çalıntı motosiklet bulundu
Polisin düzenlediği operasyonda ele geçirilen motosikletlerin çalıntı parçalarla yapıldığı ortaya çıktı.
1
Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç'teki NATO tatbikatından, Türkiye'nin "düşman tablosu" nedeniyle çekildiğini söyledi.
2
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
NATO tatbikatında düşman tablosunda Erdoğan'ın fotoğrafını kullanan subayın ordudan atıldığı bildirildi.
3
Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar
1999 yılında yaptığı açıklamayla tepki çeken Ahmet Kaya'nın o gece yanında olan eşi Gülten Kaya, yıllar önce yaşadıklarını anlattı.
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki şişkinlik bitecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın kararlarını eleştirerek "Söylediklerinizin hiçbiri tutmuyor." dedi.
5
Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı
Kenan İmirzalıoğlu, son filmi Cingöz Recai tutmayınca samimi bir itirafta bulundu.
6
NATO Genel Sekreteri Türkiye'den özür diledi
Atatürk ile Erdoğan'ın fotoğrafının düşman tablosunda yer almasıyla ilgili açıklama yapan Stoltenberg, "Türkiye'den özür diliyorum" dedi.
7
NATO Türkiye'den resmen özür diledi
Norveç'teki Ortak Harp Merkezi Komutanlığı, konuya ilişkin özür mektubu yayınladı.
OYUNMOYUN.COM
İmparatorluk Savaşları
Kim Milyoner Olmak İster
Ben Bilmem Eşim Bilir
Balon Patlat
Zombi Oyunları
Mahjong oyna
Zuma
Candy Crush Saga
Ben 10 oyunları