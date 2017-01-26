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NATO'dan işkence açıklaması

NATO Sekreteri, Trump'ın "DEAŞ teröristlerinde 'waterboarding' işkence yönteminin işe yarayacağı" açıklamasını değerlendirdi.

26.01.2017 - 14:19
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NATO'dan işkence açıklaması

NATO'nun 29. üyesi olmak için davet edilen Karadağ'ın Başkanı Dusko Markovic, ittifakın Brüksel'deki ana karargahını ziyaret ederek, Genel Sekreter Stoltenberg ile görüştü. İkili, görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

NATO'dan işkence açıklaması

"NATO ULUSLARARASI KANUNLARA UYMAYI SÜRDÜRECEK"

NATO Sekreteri Stoltenberg, ABD Başkanı Trump'ın "DEAŞ terör örgütü mensupları üzerinde 'waterboarding' işkence yönteminin işe yarayacağı" yönündeki sözlerinin hatırlatılıp, "Bunun NATO değerleriyle uyumlu olup olmadığı veya sorgulama tekniklerine müttefiklerin kendisinin mi karar verdiğine" ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Tüm NATO operasyonları uluslararası kanunlar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bu durum, uzun yıllardır yaptığımız askeri operasyonda böyleydi. Bu (uluslarası kanunlara uyum), NATO'nun politikası ve NATO'nun politikası olarak da kalmayı sürdürecek."

NATO'dan işkence açıklaması

"ATEŞE ATEŞLE KARŞILIK VERMELİYİZ"

ABD Başkanı Trump, mahkumlarda boğulma hissi uyandıran "waterboarding" işkence yöntemi ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta, DEAŞ terör örgütü mensupları üzerinde bu yöntemin "işe yarayacağını" belirterek, "Ateşe ateşle karşılık vermeliyiz." demişti.

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