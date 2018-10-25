NATO'dan Norveç'te gövde gösterisi

NATO Norveç'te en büyük gövde gösterilerinden birini yapmaya hazırlanıyor. Soğuk Savaş sonrası en büyük tatbikatını başlatacak olan NATO Norveç’te 31 ülke 250 uçak, 65 gemi ve 50 bin asker katılıyor.

DEV TATBİKAT

Tatbikata tüm NATO üyeleri ile İsveç ve Finlandiya katılıyor. Tatbikatta 31 ülkeden 24 bini deniz, 20 binden fazlası kara, 3.500 hava, 1.300 yüzü karargâh, bini de lojistik gücü olmak üzere 50 bin kadar asker görev yapacak. Tatbikatta, 250 uçak, 65 gemi ve 10 bin araç kullanılacak.

RUSYA'YA KARŞI

Rusya ile yeniden tırmanışa geçen soğuk savaş ortamı, Norveç sınırında yeniden alevlenmek üzere. Sebebiyse NATO'nun, tarihinin en büyük tatbikatlarından birini gerçekleştirecek olması .

Yetkililer tatbikatın spesifik bir ülkeye değil NATO’nun, bir üyeye yapılan saldırının her üyeye yapılmış sayılmasına dayanan 5’inci maddesinin aktive edilmesine neden olacak bir eylemde bulunacak herkese yönelik olduğunu vurguluyor. Ancak gözdağı verilmek istenen asıl ülkenin Rusya olduğu sır değil.

Rusya da geçtiğimiz günlerde Çin ve Moğolistan ile birlikte 300 bin kişlik Vostok tatbikatını gerçekleştirmişti.