NATO'dan Rusya'ya Gürcistan çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın NATO-Gürcistan Komisyonu oturumu sonrasında açıklamalarda bulundu.

KARADENİZ'İN GÜVENLİĞİ ELE ALINDI

Toplantıda, Gürcistan'daki durumunun ve Karadeniz güvenliğinin ele alındığını anlatan Stoltenberg, NATO'nun bu bölgedeki varlığının güçlendirildiğini söyledi. Stoltenberg, Gürcistan'la NATO'nun yakın işbirliği yaptığını anımsatarak, Gürcistan'ın savunma reformlarını uygulamasıyla daha uyumlu, etkili ve sürdürülebilir bir askeri güce kavuşacağını ifade etti.

"KUVVETLERİ GÜRCİSTAN'DAN ÇEKİN"

NATO'nun Gürcistan'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne güçlü bir şekilde bağlı olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Rusya'nın, Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya bölgeleriyle ilişkilerini derinleştirmesi bizi endişelendiriyor. Rusya'yı bu bölgeleri tanıma kararından geri dönmeye ve kuvvetlerini Gürcistan'dan çekmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

2008'DEN BERİ NATO ÜYESİ OLMAYA ÇALIŞIYOR

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Fikri Işık temsil etti. Gürcistan, 2008 yılından beri NATO üyesi olmaya çalışıyor. Gürcistan, özellikle NATO'nun çeşitli operasyonlarına askeri destek sağlıyor.