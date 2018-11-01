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NATO'dan Rusya'ya nükleer füze uyarısı

NATO-Rusya Konseyi Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı konuştu. NATO, anlaşmayı ihlal eden sistemden dolayı Rusya'yı uyardı.

AA | 01.11.2018 - 01:51..
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Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirten NATO, Rus yöneticilerle görüştü. Ukrayna'daki güvenlik durumu, askeri faaliyetler, şeffaflık ve risk azaltımı ile Afganistan gibi konularda görüş alışverişi yapıldığı belirtildi.

NATO'dan Rusya'ya nükleer füze uyarısı

NATO: SİSTEMDEN DOLAYI ENDİŞELİYİZ

Tarafların karşılıklı olarak askeri tatbikatları hakkında bilgilendirme yaptığı kaydedilen açıklamada, bu çerçevede NATO'nun "Trident Juncture 18" tatbikatı ve Rusya'nın "Vostok 2018" tatbikatının görüşüldüğü ifade edildi.

Konseyde, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın da gündeme geldiği bildirilen açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ın ifadelerine yer verildi.

Stoltenberg, anlaşmanın Avro-Atlantik güvenliğini çok büyük katkı sağladığını, müttefiklerin Rusya'nın "9M729" olarak adlandırılan ve INF anlaşmasını ihlal eden füze sisteminden endişe duyduğunu belirtti.

NATO'dan Rusya'ya nükleer füze uyarısı

MÜTTEFİKLERİMİZİ KORUMALIYIZ

Rusya'ya INF anlaşmasının yükümlülüklerine uyma çağrısında bulunan Stoltenberg, "Rusya'yla diyalog yürütmeye açığız ancak tüm müttefiklerimizin güvenliğini sağlamak için etkili adımlar atma konusunda da kararlıyız." ifadesini kullandı.

2002 yılında kurulan NATO-Rusya Konseyi mekanizması tarafların ortak güvenlik konularında görüş alışverişi ve iş birliği yapması için imkan sağlıyor. Ancak Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı yasa dışı ilhakının ardından NATO-Rusya Konseyi sadece taraflar arasındaki iletişim kanallarını açık tutmayı amaçlıyor. Büyükelçiler düzeyinde toplanan Konsey, iş birliği imkanını canlı tutmuyor.

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