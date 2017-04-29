NATO'dan Türkiye açıklaması

Stoltenberg, Alman "Welt am Sonntag" gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kosova, Afganistan ve Akdeniz'de NATO'ya merkezi önemde katkı sağladığını belirtti.

"TÜRKİYE OLMADAN ZAYIF OLURUZ"

"NATO, kuşkusuz Türkiye olmadan zayıf olur." ifadesini kullanan Stoltenberg, Türkiye'nin krizlerin yaşandığı Suriye ve Irak'a yakınlığı, coğrafi konumu ve askeri yeteneğiyle DEAŞ'e karşı mücadelede çok büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE NATO İÇİN ANAHTAR BİR ÜLKEDİR"

Türkiye'nin stratejik açıdan mühim Karadeniz bölgesine sınırıyla da NATO için Rusya ile ilişkilerdeki önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Stoltenberg, "Türkiye, Avrupa'nın güvenliği ve NATO için anahtar bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin tüm yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürdüğüne işaret eden Stoltenberg, "Türkiye'den başka bir NATO ülkesinin teröristler tarafından bu kadar yoğun saldırıya uğradığını bir düşünün lütfen. Bu ülkenin kendisini savunmaya ve Temmuz 2016'da başarısız darbe girişimine katılanları cezalandırmaya hakkı var. Ancak bunun hukuk devleti prensiplerine uygun olması lazım." diye konuştu.