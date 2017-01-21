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NATO'nun Donald Trump umudu

Donald Trump, NATO'yu 'modası geçmiş bir kurum' olarak açıkladıktan sonra NATO'dan 'iyi bir işbirliği umulduğu' açıklaması yaptı.

21.01.2017 - 10:03
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NATO'nun Donald Trump umudu

nato

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı yazılı açıklamada, "İttifak'ın 'tarihin en başarılı ittifakı' olduğunu ve ABD'nin de NATO'dan en az Avrupa kadar faydalandığını" belirtti.

Stoltenberg, "İttifakımızı güçlendirmek için Başkan Trump'la yakın bir işbirliği yapmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Stoltenberg, terörizm gibi sorunlarla birlikte mücadele etmek gerektiğini ifade etti.

TRUMP NATO'YA KARŞI

ABD Başkanı Trump'ın kısa bir süre önce NATO'yu 'modası geçmiş' bir kuruluş olarak değerlendirmesi Avrupa ülkelerinde tedirginlik yaratmıştı.

NATO'nun Donald Trump umudu

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