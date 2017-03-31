taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.947
USD
3,6321
EURO
3,8809
ALTIN
145,89
PETR
53,5500

NATO'ya daha çok destek çağrısına Almanya'dan itiraz

NATO'nun ve ABD hükümetinin, NATO'ya daha fazla askeri ve mali destek çağrısına Almanya Dışişleri olumsuz cevap verdi.

31.03.2017 - 21:33
  1. Haberler
  2. Dünya

sd

Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısında, ABD'nin "AB'nin, NATO için yaptığı harcamaları artırması; yıllık toplam hasılasının yüzde 2'sini ittifaka ayırması" talebi destek bulmadı.

"70 MİLYAR EURO'YA TEKABÜL EDİYOR"

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD'nin, "yüzde 2" ile ifade ettiği miktarın "70 milyar euro"ya karşılık geldiğine dikkat çekerek, "Almanya'da hiç kimsenin, bu talebin gerçekleşebilecek bir talep olduğunu söyleyebileceğini sanmıyorum" dedi.

TRUMP NATO ZİRVESİNDE GÜNDEME GETİRECEK

ABD'nin yeni Savunma Bakanı Rex Tillerson ise, katıldığı ilk NATO toplantısında, ülke olarak bu taleplerinden vazgeçmediklerini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Mayıs'ta düzenlenecek NATO zirvesinde konuyu yeniden gündeme getireceğinin altını çizdi.

Tillorson, "Avrupalı müttefiklerimizin, ittifaka olan bağlılıklarını göstermelerini umuyoruz. Hedeflere uyum yönünde planların yapıldığını görmek istiyoruz" dedi.

HÜKÜMET ASKERİ HACAMALARI ARTIRMAK İSTİYOR

Almanya Dışişleri Bakanı'nın bu tepkisine karşın, Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise Berlin'de yaptığı açıklamada, savunma harcamalarını daha da artırma konusundaki kararlılığından geri adım atma niyetinde olmadığını, Alman silahlı kuvvetlerini daha da güçlendirmenin gerekli olduğuna inandıklarını söyledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sırrı Süreyya Önder'den PKK itirafı

Sırrı Süreyya Önder'den PKK itirafı

390
Halit Akçatepe vefat etti

Halit Akçatepe vefat etti

291
Atilla Taş dahil 21 kişi tahliye edildi

Atilla Taş dahil 21 kişi tahliye edildi

274
Adil Öksüz deşifre olmasaydı ABD'ye gidecekti

Adil Öksüz deşifre olmasaydı ABD'ye gidecekti

79
Bakan Ağbal ithal 2. el otolara vergi düzenlemesini açıkladı

Bakan Ağbal ithal 2. el otolara vergi düzenlemesini açıkladı

41
15 Temmuz'un tepesindeki tutuklu tek isim

15 Temmuz'un tepesindeki tutuklu tek isim

36
Adil Öksüz'ün HTS kayıtları

Adil Öksüz'ün HTS kayıtları

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM