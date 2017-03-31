NATO'ya daha çok destek çağrısına Almanya'dan itiraz

Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısında, ABD'nin "AB'nin, NATO için yaptığı harcamaları artırması; yıllık toplam hasılasının yüzde 2'sini ittifaka ayırması" talebi destek bulmadı.

"70 MİLYAR EURO'YA TEKABÜL EDİYOR"

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD'nin, "yüzde 2" ile ifade ettiği miktarın "70 milyar euro"ya karşılık geldiğine dikkat çekerek, "Almanya'da hiç kimsenin, bu talebin gerçekleşebilecek bir talep olduğunu söyleyebileceğini sanmıyorum" dedi.

TRUMP NATO ZİRVESİNDE GÜNDEME GETİRECEK

ABD'nin yeni Savunma Bakanı Rex Tillerson ise, katıldığı ilk NATO toplantısında, ülke olarak bu taleplerinden vazgeçmediklerini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Mayıs'ta düzenlenecek NATO zirvesinde konuyu yeniden gündeme getireceğinin altını çizdi.

Tillorson, "Avrupalı müttefiklerimizin, ittifaka olan bağlılıklarını göstermelerini umuyoruz. Hedeflere uyum yönünde planların yapıldığını görmek istiyoruz" dedi.

HÜKÜMET ASKERİ HACAMALARI ARTIRMAK İSTİYOR

Almanya Dışişleri Bakanı'nın bu tepkisine karşın, Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise Berlin'de yaptığı açıklamada, savunma harcamalarını daha da artırma konusundaki kararlılığından geri adım atma niyetinde olmadığını, Alman silahlı kuvvetlerini daha da güçlendirmenin gerekli olduğuna inandıklarını söyledi.