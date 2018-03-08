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NATO'yu Zeytin Dalı Harekatı korkusu sardı

Silahlandırdıkları teröristlerin imha edilerek Afrin merkezine yaklaşan Türkiye'nin Mehmetçik'in ayak seslerini hisseden NATO, Zeytin Dalı Harekatı'nın yavaşlamasını istedi.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 23:40..
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Türkiye'nin adım adım Afrin'in merkezine yaklaşmasından dolayı panikleyen terör severler, operasyonun durması için demagojilerine devam ediyor. Türkiye'nin toplu bir baskı altına alınması için uğraşan NATO, sivillerin öldü yalanını tekrarlamaya devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın kapsam ve zaman bakımından kısaltılması gerektiğini söyleyen NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gottemoeller, siviller üzerinden utanç verici açıklamalarda bulundu.

SİVİL DEMAGOJİSİNE DEVAM ETTİ

Brüksel Forumu’nda konuşan Gottemoeller, "Türkiye bu ittifakın değerlerini hatırlamalı. Bu operasyon bağlamında, bu orantılılık ilkesine bağlı kalmak, sivillerin hedef olmamasına büyük titizlikle dikkat etmek ve bu operasyonu mümkün olduğu kadar kapsam ve zaman bakımından kısıtlamak demektir" ifadelerini kullandı.

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