Natsume Söseki’nin modern romanı: Sanşiro

Edebiyat dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Natsume Söseki, yazı hayatına şiirle başladı. 1905 yılında yayımlanan Wagahai Wa Neko Dearu adlı romanıyla adını duyurdu.

Usta yazarın yedinci romanı olan Sanşiro, ilk kez 1908’de Asahi Ahimbun Gazetesi tarafından tefrika edildi. Bir sene sonra ise kitap olarak basılan ünlü roman, 1955 yılında yönetmen Nobuo Nakagawa kamerasında beyaz perdeye taşındı. Kısa sürede kitapseverler tarafından bilinen bir eser haline gelen Sanşiro, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Çekçe, Portekizce, Almanca gibi pek çok dile çevrilerek evrenselliği yakaladı.

GELECEĞİ GÖREN BİR YAZAR

Japonya’da 1867’de dünyaya gelen yazar, dönemin pek çok aydınını ve yazarını etkilemeyi bilmiştir. Siyaset bilimci Kang Sang-Jung’un “Natsume Söseki bugün yüz yüze geldiğimiz sorunları yıllar önce tahmin etmişti. Geleceğe dair öngörüleri onu önümüzdeki yıllarda daha da ünlü bir edebiyatçı haline getirecek” diye bahsettiği Söseki, mide ülseri sebebiyle 49 yaşında 1916’da doğduğu kentte hayatını kaybetti.

BATILILAŞMA HAREKETLERİ

Maya Kitap tarafından kitapseverlerle buluşan Sanşiro, Alper Kaan Bilir’in kusursuz çevirisiyle bir çırpıda okunuyor. Modern Japon Edebiyatı’nın yapı taşlarından olan roman, içinde birden fazla faktörü barındırıyor.

Japonya’nın restorasyon döneminin önde gelen fikir babası Meiji devrinin ülkede yarattığı yenileşme ve batılılaşma hareketleri romanın ana konusunu oluştururken, genç bir öğrenci olan Sanşiro’nun da uğradığı kültürel farklılık ona yeni bir dünyanın kapılarını açar.

Natsume Söseki

Kırsal bölgede hayatını sürdüren Sanşiro, Tokyo’ya okumak için trene bindiğinde, kendisi için yeni hayatın başlangıç noktasını oluşturur. Tokyo’ya ilk defa ayak basan Sanşiro şaşkınlığını gizleyemez, kitaplarda okuduğu şehrin, misafiridir artık. Yazar, romanını kaleme alırken içinde bulunduğu toplumsal koşulları en ince ayrıntısına kadar işlemiş. Kitap her ne kadar Sanşiro üzerinde kurgulanmışsa da, diğer yan karakterler üzerinde de analizler yer alıyor.

MEİJİ VE RESTORASYON

Japonya tarihinde 23 Ekim 1868-30 Temmuz 1912 tarihleri arasında İmparator Meiji'nin saltanatını kapsayan dönemdir. Japonya’da aydınlanma hareketini başlatan İmparator Meiji’nin adı tarihte unutulmaz yerini alırken, yazar okurlarını tarihi dönem üzerinde gezintiye çıkartıyor. Natsume Söseki’nin akıcı satırlarında Japonya’nın kabuklarını nasıl kırdığına tanık olmakla kalmayıp, bunu sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve sanatsal bağlamda tenefüs edeceksiniz.

Japonya'nın modernleşmesinde önemli rol oynayan İmparator Meiji

Sanşiro, edebi metinden öte bir anlam ifade ediyor. O da sosyolojik argümanlarla harmanlanan hakikatler ve tarihsel motiflerdir. Dünya devletleri kendilerine yeni çehreler yaratırken, Japonya da bu rüzgâra kapılan ve sembol kültürlerden biridir. Asya toplumlarının kapalı bir kutu olduğunu ve bazı alanlarda gerilerde geldiğini düşündüğümüzde, Japonya gibi dev bir ekonomik sitemde varlığını sürdüren bir devleti diğer Asya ülkelerden tecrit etmemiz gerekir.

Sanşiro, romanını bu minvalde değerlendirmemiz gerektiğini fikrini taşıyorum. Hülasa, güçlü metinden oluşan roman, Japonya yazın hayatının yapı taşıdır. Yazar Haruki Murakami, "Saşiro, benim en sevdiğim kitaplardan biri" demesi bile romanı okumamız için iyi bir neden.

Yazar: Natsume Söseki

Yayınevi: Maya Kitap

Çeviren: Alper Kaan Bilir

Türü: Roman

Yayım yılı: 2017

Syf: 272

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Ergül Tosun

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