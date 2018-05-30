taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.085
USD
4,5213
EURO
5,2370
ALTIN
188,53
PETR
75,3700

Nauert: Menbiç görüşmelerinden henüz sonuç alınamadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'nin Menbiç kentiyle ilgili Türk yetkililerle yapılan görüşmeden henüz sonuç alınamadığını belirtti.

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 08:57..
  1. Haberler
  2. Dünya

2

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın brifinginde şunları söyledi:

"İSTİŞARELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

"Henüz Türk hükümetiyle bir anlaşma sağlamış değiliz. Daha önce Amerikan-Türk Suriye çalışma grubunun geçtiğimiz Cuma günü Ankara’da bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurduk. Suriye ve karşılıklı endişe yaratan diğer konularda istişarelerimiz devam ediyor. Her iki taraf, gelecek işbirliğiyle ilgili yol haritasının sınırlarını çizdi, buna Menbiç de dahil." dedi.

"POMPEO, ÇAVUŞOĞLU'NU DÖRT GÖZLE BEKLİYOR"

Sözcü, "ABD Dışişleri Bakanı’nın (Mike Pompeo) bu görüşmeleri sürdürmek için, 4 Haziran’da burada Washington’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile buluşmayı dört gözle beklediğini biliyorum." diye ekledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuncay Özkan'dan Marmaray için Bülent Ecevit çıkışı

Tuncay Özkan'dan Marmaray için Bülent Ecevit çıkışı

609
Tuncay Özkan'dan canlı yayında Kelime-i Tevhid

Tuncay Özkan'dan canlı yayında Kelime-i Tevhid

659
Mahir Ünal'dan CHP'ye eski Türkiye eleştirisi

Mahir Ünal'dan CHP'ye eski Türkiye eleştirisi

110
Erdoğan yerli otomobil konusunda kararlı

Erdoğan yerli otomobil konusunda kararlı

86
Konya'da CHP'li Abdüllatif Şener'e tepki

Konya'da CHP'li Abdüllatif Şener'e tepki

131
ABD BMGK'yı İsrail için topluyor

ABD BMGK'yı İsrail için topluyor

113
Fatih Erbakan: Saadet'e verilen oylar CHP'ye gidiyor

Fatih Erbakan: Saadet'e verilen oylar CHP'ye gidiyor

151
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM