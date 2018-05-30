Nauert: Menbiç görüşmelerinden henüz sonuç alınamadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın brifinginde şunları söyledi:

"İSTİŞARELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

"Henüz Türk hükümetiyle bir anlaşma sağlamış değiliz. Daha önce Amerikan-Türk Suriye çalışma grubunun geçtiğimiz Cuma günü Ankara’da bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurduk. Suriye ve karşılıklı endişe yaratan diğer konularda istişarelerimiz devam ediyor. Her iki taraf, gelecek işbirliğiyle ilgili yol haritasının sınırlarını çizdi, buna Menbiç de dahil." dedi.

"POMPEO, ÇAVUŞOĞLU'NU DÖRT GÖZLE BEKLİYOR"

Sözcü, "ABD Dışişleri Bakanı’nın (Mike Pompeo) bu görüşmeleri sürdürmek için, 4 Haziran’da burada Washington’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile buluşmayı dört gözle beklediğini biliyorum." diye ekledi.