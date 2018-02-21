Nauert: Orta Doğu'da ne oluyor bilmiyoruz

Orta Doğu'daki terör felaketi ve ayrımcılık isyanlarının mimarı ABD'nin yetkilisi Nauert, "Suriye'de bir sınır değişikliği ya da özerk bir yönetim desteklemiyoruz. Şu anki sınırlarıyla güvenli, bağımsız ve birlik içinde bir Suriye'yi destekliyoruz" diye konuştu.

ZEYTİN DALI HAREKATINI İŞARET ETTİ

Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın durmasını isteyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Tüm taraflara koşulsuz olarak şiddeti durdurma çağrısı yapıyoruz" dedi. Nauert, Rusya'nın da Suriye rejimi ve müttefiklerine verdiği desteği kesmesini istedi.

BESLEDİKLERİ TERÖRİSTLER ÖLÜNCE "BÖLGEDEN HABERİMİZ YOK" DEDİ

Nauert, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında, 'Afrindeki son durumun ne olduğu' sorusuna "Biz orada operasyon yapmıyoruz. Oradaki hiç kimseye de destek sağlamıyoruz. Orada ne olup bittiğine ilişkin bizim bilgimiz, orada operasyon yapmıyor olmamızdan ve kimseye destek sağlamıyor olmamızdan dolayı kısıtlı" yanıtını verdi.