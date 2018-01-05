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Nauert: Rejim kurbanları unutulmayacak

İran'daki protestolardan dolayı Ruhani hükümetini suçlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, hayatını kaybedenlerin unutulmayacağını belirtti.

İHA | 05.01.2018 - 01:56..
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Nauert: Rejim kurbanları unutulmayacak

İran'da devam eden protestoları destekleyen ABD yetkililerine Naurt de katıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Hükümet, cesur halkı öldürmeye ve hapse atmaya devam ediyor" dedi.

İRAN HÜKÜMETİNİ HALKTAN ÇALMAKLA SUÇLADI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda bulunanları ve İran halkından çalanları mesul tutacak bolca yetkilimiz var." ifadesini kullandı.

Nauert: Rejim kurbanları unutulmayacak

"UNUTULMAYACAKSINIZ"

Nauert, "Hükümet sokaklara çıkan cesur halkı öldürmeye ve hapse atmaya devam etmektedir. Bugüne kadar olan ölümleri ve bin civarında kişinin tutuklanmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rejimin kurbanlarına: Unutulmayacaksınız." açıklamasını yaptı.

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