Nauert Türkiye'deki erken seçim hakkında da konuştu

Terör örgütlerini finanse eden ve şimdi de Suriye'nin kuzeyinde Arap gücü adı altında amacı henüz belli olmayan bir grup kuracaklarını duyuran ABD, Türkiye'deki erken seçim hakkında "endişeliyiz" açıklaması yaptı.

"ÖZGÜR VE ADİL SEÇİM ZOR" VURGUSU YAPILDI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de erken seçim kararıyla ilgili sorulara cevap verdi.

Nauert, OHAL'in iki yıla yakın bir süredir yürürlükte olduğuna değinerek, "Olağanüstü hal yürürlükteyken, Türk yasalarıyla ve ayrıca Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu bir tarzda, özgür, adil ve şeffaf bir seçim düzenlemek zor, bunun farkındayız" dedi.

Süreci çok yakından izlediklerini belirten Nauert, "Bu tür bir olağanüstü hal döneminde seçim düzenleme kabiliyetleri hakkında endişelerimiz var. Elbette özgür ve adil seçimler görmek isteriz ama burada bir endişe var" diye konuştu.