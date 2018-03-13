Nazilerin 96 yaşındaki muhasebecisi öldü

Nazilerin eziyet, işkence dolu kamplarının en korkuncu Auschwitz'in muhasebecisi, 96 yaşında hayatını kaybetti.
NAZİ MUHASEBECİSİ
2015'te Nazi soykırımından yargılanarak Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi tarafından cezalandırılan son Nazi subaylarından biri olan Groening, kampta öldürülen 300 bin kişi ve tutulan 1 milyon esirin kayıt bilgilerinden ve onlardan toplanan paraların sayımından sorumluydu.
CEZASINI ÇEKEMEDİ
Kendisi kimseyi öldürmemiş olan ancak Auschwitz'deki görevi nedeniyle 4 yıl hapis cezasına çarptırılan Groening, öldüğü sırada hastanede yatıyordu ve henüz cezasını çekmeye başlamamıştı.
Groening'in ölümüne ve nasıl öldüğüne ilişkin resmi sertifika henüz mahkemeye ibraz edilmiş değil.