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Nazilerin 96 yaşındaki muhasebecisi öldü

Nazilerin binlerce Yahudi öldürdüğü Auschwitz kampının kayıtlarını tutan kişi olarak bilinen Oskar Groening'in 96 yaşında öldüğü duyuruldu.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 15:00..
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Nazilerin eziyet, işkence dolu kamplarının en korkuncu Auschwitz'in muhasebecisi, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Nazilerin 96 yaşındaki muhasebecisi öldü

NAZİ MUHASEBECİSİ

2015'te Nazi soykırımından yargılanarak Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi tarafından cezalandırılan son Nazi subaylarından biri olan Groening, kampta öldürülen 300 bin kişi ve tutulan 1 milyon esirin kayıt bilgilerinden ve onlardan toplanan paraların sayımından sorumluydu.

Nazilerin 96 yaşındaki muhasebecisi öldü

CEZASINI ÇEKEMEDİ

Kendisi kimseyi öldürmemiş olan ancak Auschwitz'deki görevi nedeniyle 4 yıl hapis cezasına çarptırılan Groening, öldüğü sırada hastanede yatıyordu ve henüz cezasını çekmeye başlamamıştı.

Groening'in ölümüne ve nasıl öldüğüne ilişkin resmi sertifika henüz mahkemeye ibraz edilmiş değil.

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