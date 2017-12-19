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Nazilli'de 2 çocuk annesi kadın 1 haftadır kayıp

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 1 hafta önce evden çıkan Rahime Yüce'den haber alınamıyor.

DHA | 19.12.2017 - 06:16..
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Geçen salı günü Yıldıztepe Mahallesi Çakıcı Sokak'taki evinden çıkan Rahime Yüce'den(42) uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis yaptığı araştırmada Yüce'nin en son Menderes Nehri yakınlarında görüldüğü bilgisine ulaştı.

Nazilli'de 2 çocuk annesi kadın 1 haftadır kayıp

MENDERES NEHRİNDE ARANIYOR

Rahime Yüce'nin Menderes Nehri'ne atlayarak intihar ettiği şüphesi üzerine olay yerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı 'Kurbağa Adamlar' ekibi sevk edildi. Ekibin Menderes Nehri'nde gerçekleştirdiği aramada bir sonuca ulaşılamadı. Arama çalışmalarının Menderes Nehri'nin alt bölgesinde sürdürüleceği belirtildi.

Nazilli Arama Kurtarma (NAKUT), AFAD ve polis ekiplerinin Rahime Yüce'yi bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Nazilli'de 2 çocuk annesi kadın 1 haftadır kayıp

Nazilli'de 2 çocuk annesi kadın 1 haftadır kayıp

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