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Nazım Hikmet mezarı başında anıldı

Şair Nazım Hikmet’in ölümünün 55. yılı dolayısıyla Moskova’daki Novodeviçye Mezarlığı’nda anma töreni düzenlendi.

AA | 04.06.2018 - 08:51..
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Novodeviçye Mezarlığı’nda yapılan anma törenine Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Türkiye’den gelen sanatçılar Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Genco Erkal, Sıla Gençoğlu, Nazım Hikmet’in üvey kızı Anna Stepanova, çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.

TÜRKİYE VE RUSYA İÇİN ORTAK DEĞER

Büyükelçi Hüseyin Diriöz, törende yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet’in Türkiye ve Rusya için ortak değer olduğunu söyledi. Nazım Hikmet’in eserlerindeki insanlığa yönelik mesajların evrensel niteliği ile kendi ülkesi dışında da yankı bulduğunu ve saygı gördüğünü belirten Hüseyin Diriöz, "Nazım Hikmet vatanımızdan çıkmış ve tarihe mal olmuş görkemli bir değerdir" dedi.

Nazım Hikmet mezarı başında anıldı

ETKİNLİK DEVAM EDECEK

Şiirlerin okunduğu ve konuşmaların yapıldığı tören sona erdikten sonra Nazım Hikmet'in mezarına karanfiller bırakıldı. Nazım Hikmet'i anma etkinlikleri Moskova’da çeşitli programlarla devam edecek.

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