taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8229
Euro
6.7395
Altın
1225.616
Borsa
97346.96
Gram Altın
229.558

Nazım Hikmet'in oğlu yaşamını yitirdi

Ünlü şair Nâzım Hikmet’in öz oğlu ressam Mehmet Nâzım, 67 yaşında Fransa’da hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 09:53..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Nazım Hikmet'in oğlu yaşamını yitirdi

Paris’te yaşayan Mehmet Nâzım’ın ölümünü ressam dostu Utku Varlık sosyal medyadan yayınladığı, “Mehmet Nâzım’ı yitirdik Yakın ve uzak bellek, bana tarifsiz bir hüzünü anımsatıyor. Uzaklaşıyoruz yavaş yavaş” mesajıyla duyurdu.

Nazım Hikmet'in oğlu yaşamını yitirdi

USTA ŞAİRLE KÜS KALDILAR

Nâzım Hikmet, 1950 yılında cezaevinden çıktıktan sonra Münevver Andaç’la birlikte oldu. Bu ilişkinden 1951 yılında Mehmet dünyaya geldi.

Ancak Hikmet ile Andaç resmi olarak evli değildi ve Nâzım Hikmet oğlu üç aylıkken Türkiye’den ayrıldı. Mehmet Nâzım babası Nâzım Hikmet’le küstü. Bugüne kadar babası hakkında da hiç bir açıklama yapmadı.

Nazım Hikmet, Bulgaristan’ın Varna kentinde oğlu için yazdığı ‘Mehmet’ şiirinde ona olan özlemini dile getirmişti.

MEHMET

Karşı yaka memleket,
sesleniyorum Varna’dan,
işitiyor musun?
Memet! Memet!
Karadeniz akıyor durmadan,
deli hasret, deli hasret,
oğlum, sana sesleniyorum,
işitiyor musun?
Memet! Memet!

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı

Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı

81
Merkel'in partisinde hüzün hakim

Merkel'in partisinde hüzün hakim

31
Amedspor maçı öncesi Ölürüm Türkiyem çaldı

Amedspor maçı öncesi Ölürüm Türkiyem çaldı

105
İstanbul'daki konsolosluğa gelen ekip çantalarla çıktı

İstanbul'daki konsolosluğa gelen ekip çantalarla çıktı

58
Ruslar, Türkiye-Amerika yakınlaşmasından endişeli

Ruslar, Türkiye-Amerika yakınlaşmasından endişeli

101
Arda-Berkay kavgasında Burak Yılmaz'ın ifadesi

Arda-Berkay kavgasında Burak Yılmaz'ın ifadesi

53
Aşkın Nur Yengi'den İbrahim Tatlıses itirafı

Aşkın Nur Yengi'den İbrahim Tatlıses itirafı

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM