Nazım Torbaoğlu: Ece Erken'e 50 bin TL borç verdim

Ünlü sunucu Ece Erken 3 ay önce de iş adamı Nazım Torbaoğlu ile yeni bir maceraya yelken açmıştı. Ama Eylül'de sevgilisinin evli olduğu ortaya çıkınca, ilişkisini bitirmişti. Nazım Torbaoğlu eşinden boşandı ve geçen gün Ece Erken ile İzmir'de objektiflere yakalandılar. Alsancak'ta Ece Erken ile birlikte görüntülenen iş adamı Nazım Torbaoğlu hakkında yazılan haberlere yanıt verdi.

Ece Erken ile henüz sevgili olmadıklarının altını çizen iş adamı, Ece Erken ile Çeşme'deki bir tapu işlemi için bir araya geldiklerini ifade etti.

3 GÜN SONRA ÖDEDİLER

Marmaris'te Ece Erken'e ait 50 bin TL'lik bir faturayı ödediği iddia edilen iş adamı Nazım Torbaoğlu, iddiayı kabul ederken bu parayı ödünç olarak ödediğini 3 gün sonra Ece Erken'in babasının parayı kendisine iade ettiğini söyledi.

Nazım Torbaoğlu; "Songül Hanım ile ilişkiniz sürüyor mu?"sorusuna yanıt vermek istemedi. Eşiyle süren boşanma davasının nihayetlendiğini ifade eden Nazım Torbaoğlu; eski eşinin basında iddia edildiği gibi kanser hastası olmadığını ve kendisiyle çok iyi dost olduklarını da sözlerine ekledi.