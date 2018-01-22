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'Nazım’ın Cep Defterlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notları'

'Nâzım’ın Cep Defterlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notları (1937-1942)' bir grup araştırmacının Memet Fuat Arşivi Piraye Koleksiyonu üzerine çalışması sonucu ve Yücel Demirel’in editörlüğüyle oluşturuldu.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 09:14..
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Kitap, Nâzım Hikmet'in 1937-1942 yılları arasında İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa hapishanelerinde tuttuğu 6 cep defterinden yola çıkarak hazırlandı. Farklı boyutlardaki 6 defter, tıpkıbasımların yanı sıra şairin notlarında yer alan bazen bir tek kelimenin, yarım kalmış bir cümlenin, bir mısranın, adresin ya da rakamların çağrıştırdıkları döneme ait açıklama metinleri de eklenerek 6 kitap haline getirildi.

'Nazım’ın Cep Defterlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notları'

Nâzım Hikmet'in şairliğini, âşık ve mahkûm hallerini gösteren 6 cep defterine ek olarak belge ve fotoğraflar da 7. kitap "Zeyl"de toplandı. Erden Akbulut, Yeşim Bilge, Handan Durgut, Mehmet Ulusel'den oluşan Piraye Koleksiyonu Çalışma Grubu tarafından hazırlanan kitap, şairin 116. doğum yılında okurlarıyla buluştu.

'Nazım’ın Cep Defterlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notları'

Usta şair Nazım Hikmet

Yazarlar: Kolektif

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Yayım yılı: 2018

Syf: 1064 (toplam 7 cilt)

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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