Nazım'ın eşyaları çöpten müzayedeye

Nazım Hikmet'in hapishane döneminde de sık sık mektuplaştığı yakın arkadaşı Kemal Sülker, uzun yıllar gözü gibi baktığı Nazım koleksiyonunun bir bölümünü, İstanbul'daki özel bir koleje bağışladı.

Kolejin kütüphanesinde yıllar sonra yapılan tasnif sonrası Nazım'ın koleksiyonunun bir bölümü SEKA'ya, bazıları koleksiyonerlere, bir bölümü ise çöpe gitti.

ŞAİRİN ÖZEL ESERLERİ

Satılacak eserler arasında Nazım Hikmet'in kendi el yazısıyla yazdığı Nikbinlik şiiri, eşi Piraye'ye notlar yazdığı ipek mendil, el işi kolye, ahşap oymalı dikiş kutusu, kendi dokuduğu ipek kumaş, kravatı, Talihsiz Yusuf adlı tablosu ve telden yaptığı imzası yer alıyor.

150 PARÇALIK KOLEKSİYON

Müzayedede ayrıca Atatürk'ün naaşının Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e naklinin fotoğrafı, Atatürk'ün yeni Türk harfleri konusunda verilen konferansı dinlerken çekilen fotoğrafı, Süleyman Demirel'in fötr şapkası, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ilk basım ve ıslak imzalı Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabı, Ali Fuat Cebesoy'a verilen demir haç nişan beratı, altın Osmanlı tuğra işçilikli kolye, Fikret Mualla'nın 1937 yılına ait çini mürekkebi tablosu, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı 1. Kupası'nın da bulunduğu 150 parçalık koleksiyon da satışa sunuldu.

23 HAZİRAN'DA SON BULUYOR

Ata Müzayede Yetkilisi Hande Ketenci, koleksiyonun en önemli objelerinin Nazım Hikmet arşivi olduğunu söyledi.

Kemal Sülker arşivinin yıllar içinde el değiştirerek son olarak kağıt toplayıcılarından kendilerine ulaştığını anlatan Ketenci, bu koleksiyon içinde ön plana çıkan parçanın Nazım Hikmet'in kaleme aldığı Nikbinlik şiiri olduğunu belirtti.

www.atamuzayede.com üzerinden 14 Haziran'da başlattıkları online müzayedenin 23 Haziran'da saat 23.00'te son bulacağını ifade eden Hande Ketenci, Nazım Hikmet'in bu önemli koleksiyonuna sahip olmak isteyenlerin hızlı davranması gerektiğini dile getirdi.