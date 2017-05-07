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Nazlı Çelik, Erzurum'da üniversitelilerle biraraya geldi

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Nazlı Çelik'e siyasete girip girmeyeceği de soruldu.

07.05.2017 - 12:24
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Nazlı Çelik, Erzurum'da üniversitelilerle biraraya geldi

EN BÜYÜK KIRMIZI ÇİZGİM ÜLKEMİZİN BİRLİĞİ

Nazlı Çelik, Erzurum'da yaptığı konuşmada haberci olarak kırmızı çizgileri bulunduğunu belirterek, "Kırmızı çizgimiz çok net. Bu ülkenin birlik bütünlüğüne zarar verebilecek hiçbir habere bültenimizde yer vermiyoruz. En büyük şansımın bu topraklarda doğup, büyümek olduğunu düşünüyorum. Birilerini rahatsız etse de büyük bir gururla bu boynumdaki ay-yıldızlı kolyeyi takıyorum. Şehit haberlerinde, kadına şiddet, çocuk istismarında, maganda terörü gibi bu konular kırmızı çizgimiz. Bunlarda tarafsız olamıyoruz" dedi.

Nazlı Çelik, Erzurum'da üniversitelilerle biraraya geldi

Dağlıca ve Nusaybin'de yaptığı haberleri de anlatan Çelik, şunları söyledi: "Destek amacıyla 'Onların yanına gitmeliyim' dedim ve Genelkurmay Başkanlığı'na izin için yazı yazdım. İzin çıkınca en uzak noktadaki Dağlıca'yı seçtim. Onlarca şehit verdiğimiz Dağlıca'ya hiçbir televizyoncu gitmemişti. Benim için Dağlıca'da en değerli haberimi yaptım. Efeler Taburu'nu görüntüledik. Coğrafya açısından harika bir yer. Mehmetçik küçük bir mağara içinde yatıp kalkıyor. Orayı teröristlerden arındırmak için amansız bir mücadele sürüyor. 2 metre yüksekliğinde kar var. Normal şartlarda konuşmakta bile zorlanırsınız. Gencecik Mehmetçikler orada vatanı korumak için, sizler, bizler rahat uyuyalım diye görev yapıyor. Biz de onların haberlerini yaptık. Oralarda görev yapanlar unutulmadıklarını bilmek istiyorlar. Bana 'Mili maç izler gibi sizi izledik' dediler."

Nazlı Çelik, Erzurum'da üniversitelilerle biraraya geldi

"SİYASETE GİRER MİSİNİZ" DİYE SORULDU

Öğrencilerin, "Siyasete girecek misiniz?" sorusuna Çelik, "Herkes bildiği işi yapmalı. Siyaseti, siyasi haberleri çok seviyorum. Ankara'ya gidiyorum, mülakatlar yapıyorum, konuk alıyorum. Ama böyle bir düşüncem yok" dedi.

Nazlı Çelik, Erzurum'da üniversitelilerle biraraya geldi

AY YILDIZLI KOLYE BAHÇELİ'NİN HEDİYESİ DEĞİL

Çelik, "Boynunuza taktığınız ay-yıldızlı kolyeyi MHP Lideri Bahçeli mi hediye etti?" sorusuna, "Sayın Bahçeli hediye etmedi. Ben bunu yıllar önce almıştım. Bahçeli, sevdiğim, takdir ettiğim bir siyasetçi. Kendisi de alsaydı büyük bir mutlulukla kabul ederdim" yanıtını verdi.

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