Nazlı Çelik ve Fatih Portakal'ın ödül konuşmasındaki fark

Bu yıl 44.'sü düzenlenen Hürriyet Altın Kelebek Ödülleri'nde ödüller sahiplerini buldu.

En iyi haber sunucusu dalında kadın ve erkek olmak üzere iki ayrı ödül verilirken; ödülü kadınlarda Star Ana Haber Suncusu Nazlı Çelik, erkekler de ise FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal aldı.

ÖDÜLÜNÜ ŞEHİTLERE ADADI

Nazlı Çelik, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Bu konuşmamın sonunda "Bu kadının başka bir hayatı yok mu" diyeceksiniz ama ben buradan verilen mesajların çok geniş kitlelere ulaştığına ve gücüne inanıyorum. O yüzden de bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Bugün, geçen sene Beşiktaş'ta 46 şehit verdiğimiz saldırın yıl dönümü. Bizler yaşadıklarımızı unutmadıkça, acılarımızı unutmadıkça daha da güçleneceğiz. Gerçeklerle yüzleştikçe daha da önemli bir ülke olacağımızı düşünüyorum. O yüzden benim için çok önemli olan bu Altın Kelebek'i onları ziyaretimden 6 gün sonra terörle mücadele operasyonlarının en önemli operasyonlarına imza atarken şehit verdiğimiz başta Aydoğan Aydın Paşa, Songül Yakut Yarbay ve 13 Kato kahramınına ve vatan topraklarını emanet ettiğimiz şehitlerimiz için alıyorum."

Nazlı Çelik, Altın Kelebek Ödülü'nü şehitlere adadı VİDEO



ARKADAŞLARI İÇİN ALDI

Çelik'ten sonra sahneye gelen Portakal ise şöyle dedi: "Bana soruyorlar "FOX Haber'in başarısındaki sır nedir?" diye. O sırrı kısacık sizlerle paylaşayım: Biz, Türkiye'nin gerçek hikayelerini paylaşıyoruz. Ben orada bir şeyler söylemeye çalışıyorum, söylüyorum da. Başarının sırrı aslında özgürlükte. Biz aslında bize sağlanan patron baskısı olmadan özgürce, gölgesi dahi düşmeden özgürce haber yaptığımız için ben 3. kez bu ödülü alıyorum. Ben bu ödülü tüm çalışma arkadaşlarım için alıyorum."

Fatih Portakal, başarısını patron baskısı olmamasına bağladı VİDEO

