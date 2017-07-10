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Nazlı Çelik'ten gazetecilere 'arkadaşız' uyarısı

Başarılı sunucu Nazlı Çelik, Bodrum'da Kaan Boyner'le görüntülendi. Gazetecilere; "Arkadaşız" dediler.

10.07.2017 - 11:18
  1. Haberler
  2. Magazin

Star Ana Haber'in sunucusu Nazlı Çelik, tatilini Bodrum'da sürdürürken gazetecilere yakalandı.

BOYNER'LE BİRLİKTE

Vatan gazetesinin haberine göre; Geçtiğimiz gece Türkbükü Sess kulüp çıkışı görüntülenen ikili, önceki gün de Mandarin Otel’in plajındaydı. Çelik ve Boyner, fotoğraflarını çeken muhabirleri “Biz çok eski arkadaşız, yanlış bir şey yazmayın” diye uyardı.

Nazlı Çelik'ten gazetecilere 'arkadaşız' uyarısı

SERDAR BİLİGİLİ'YLE EVLENİP BOŞANMIŞTI

Öte yandan Nazlı Çelik, daha önce Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili'yle evlenmiş 6 aylık evliliğin ardından boşanmıştı.

Nazlı Çelik'ten gazetecilere 'arkadaşız' uyarısı

Nazlı Çelik'ten gazetecilere 'arkadaşız' uyarısı

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