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Nazlı Çelik'ten Şemdinli şehitleri için anlamlı sözler

Star TV Ana Haber Sunucusu Nazlı Çelik, Şemdinli'de şehit olan asker ve korucular için bültenin başında anlamlı bir konuşma yaptı.

02.11.2017 - 19:41
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Nazlı Çelik'ten Şemdinli şehitleri için anlamlı sözler

Bu sabah Şemdinli'den gelen acı habere tüm Türkiye üzüldü. Sisi fırsat bilen hain bölücü terör örgütü asker ve korucularımıza saldırdı. 6'sı asker 2'si korucu 8 vatan evladı şehit oldu.

Şehitlerimizle ilgili Star TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Nazlı Çelik, herkesin hissettiğini kelimelere döktü.

"HAKLARINI NASIL ÖDEYECEĞİMİZİ DÜŞÜNELİM"

Çelik şunları söyledi; "Acının günü bugün, kederin günü karalar bağladık bugün de. Canlarımız gitti, oğullarımız şehit oldu. İsimleri söylendi, dualar okundu, cenazeler kalktı. Acılı analar, acılı çocuklar ağladı. Türkiye yüreğine taş bastı. Peki ya yarın unutacak mıyız onların isimlerini? Unutacak mıyız ailelerini, yavrusuz kalan anaları, kocasız kalan kadınları ve babasız kalan çocukları. Şehit maaşı bağlanacak ailelerine, çocuklar şehit çocukları bundan böyle devletin himayesinde olacaklar ama babasız artık onlar.

Nazlı Çelik'ten Şemdinli şehitleri için anlamlı sözler VİDEO

Düşünün bir kez lütfen, gözünüzün önünden geçirin; gencecik yaşta şehit olanları bizim için şehit olan onları biz yaşayalım biz hayatımıza devam edelim diye kendi çocuğunu babasız bırakanları. Elbette hepimiz büyük acı, büyük öfke duyuyoruz ama yarın sabah olduğunda unutmayalım diye söylüyorum; 8 vatan evladı daha şehit oldu bugün. Bu vatan için bu bayrak dalgalansın diye canlarını feda etti. Haklarını nasıl ödeyeceğimizi düşünelim diye söylüyorum. Şehit maaşı, ailelerine devlet koruması ve dualar yetmez. Unutmayalım diye söylüyorum, bu vatan için canların feda edildiğini hafızalarımıza kazımamız için."

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