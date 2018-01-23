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Nazlı Eray'ın yeni romanı kitapseverlerle buluştu

Fantastik edebiyatın öncülerinden Nazlı Eray'ın, yeni romanı'Aşk Yeniden İcat Edilmeli' Everest Yayınları etiketiyle raflarda.

Haber Merkezi | 23.01.2018 - 09:58..
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Milyonların sevgilisi, rock efsanesi Jim Morrison... ve onun taparcasına hayran olduğu; kural tanımazlığı, asiliği, başkaldırısı, edebiyatı allak bullak eden dehası karşısında büyülendiği ünlü Fransız şair Arthur Rimbaud... ve mavi gözlü güzel Pamela.

1971 yılında, henüz 27 yaşındayken, Paris’te bir apartman

dairesinin küvetinde ölü bulunan Morrison. Pamela’nın birbirini tutmayan ifadeleri. Apar topar bir cenaze merasimi, sonsuzluğa göçüş, Paris’te, Père Lachaise’de yapayalnız bir mezar!

Nazlı Eray'ın yeni romanı kitapseverlerle buluştu

Yıllarca Jim’in hayranlarının tapınağı haline gelen bu mezarın üstünde yer alan mermer büst, çiçekler, grafittiler ve viski şişeleri ile donanmış mezarda geçirdiği 8 yıl boyunca, Jim’in bu dünyadaki sureti olmayı sürdürüyor; karanlık, soğuk, ıssız geceler, sonsuza akan kımıltısız günler boyunca hayatın anlamını çözmeye çalışıyor.

Nazlı Eray'ın yeni romanı kitapseverlerle buluştu

Nazlı Eray

Jim Morrison’ın mermer büstü konuşuyor, aşka ve ölüme dair, şiire dair, hayata dair, hiç kimsenin bilmediği şeyler anlatıyor, anılarını fısıldıyor okurun kulağına.

Sekiz yıl sonra ne mi oluyor? Aşk yeniden icat ediliyor, roman Bodrum’da, Koyunbaba’da devam ediyor!

Yazar: Nazlı Eray

Yayınevi: Everest Yayınları

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 228

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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