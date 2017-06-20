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Nazlı Ilıcak 'FETÖ terörünü yeni anladım' dedi

FETÖ'nün medya yapılanması suçlamasıyla tutuklanan Nazlı Ilıcak'ın duruşması dün başlamıştı, bugün de devam etti.

20.06.2017 - 16:12
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Nazlı Ilıcak 'FETÖ terörünü yeni anladım' dedi

Ahmet Altan, Mehmet Altan, Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin ve Emre Uslu'nun da aralarında bulunduğu 17 sanıklı 'FETÖ'nün medya yapılanması' davasının ikinci duruşması yapıldı.

DÜN YARIM KALAN SAVUNMASINA DEVAM ETTİ

Nazlı Ilıcak'ın dün yarım kalan savunmasına devam etti. "Cemaat işini geç farkettim." diyen Ilıcak "Gazete yazım için tuttuğum notları örgüt belgesi gibi anlatmışlar." dedi.

"BEN ACİZ DEĞİLİM"

Duruşmada ilk gün yarım kalan savunmasına devam eden Nazlı Ilıcak, "Dün medyada 'Nazlı Ilıcak gözyaşları içinde savunma yaptı' diye haberler çıktı. Bunu tekzip etmek istiyorum. Yanlış bir anlama olmasın. Gözyaşı içerisinde aciz şekilde gösterilmek isteniyor." dedi.

Nazlı Ilıcak 'FETÖ terörünü yeni anladım' dedi

TÜM AİDİYETİMİ LAİK CUMHURİYETE BORÇLUYUM

Ilıcak "Bu darbe iddiasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aramızda yaptığımız 14 Temmuz'daki toplantıdan yola çıkarak, sayın savcı darbeye zemin hazırladığımız saikiyle o konuşmayı yaptığımızı söylüyor. Benim kimliğim teokratik bir darbeye uyar mı? Ben niye Fetullah Gülen'in ülkenin başına geçmesini isteyeyim? Tüm aidiyetimi laik cumhuriyete borçluyum. Suudi Arabistan'da bir Nazlı Ilıcak olmak ister miyim?" ifadelerini kullandı.

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