Nazlı Ilıcak savunmasında Arınç ve Gül'ü örnek gösterdi

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davanın son duruşması İstanbul 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Cumhuriyet savcısı, aralarında gazeteci Nazlı Ilıcak ile Ahmet ve Mehmet Altan kardeşlerin de bulunduğu tutuklu 6 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Tutuklu sanıklar da savunma yaparak tahliye talebinde bulundu.

Nazlı Ilıcak savunmasında FETÖ'yü terör örgütü olarak gördüğünü söyledi. Ilıcak, örgütü 15 Temmuz'dan önce böyle görmediğini, ifade ederek niyet okumayla yargılanamayacağını savundu.

"BÜLENT ARINÇ BİLE, ABDULLAH GÜL BİLE..."

Nazlı Ilıcak devamında, "FETÖ'nün amacının devleti ele geçirmek olduğunu bilmiyordum. Bülent Arınç bile, Abdullah Gül bile idrak edememiş." diye konuştu.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Savunmaların ardından mahkeme, tahliye taleplerini reddederek, duruşmayı 12 Şubat 2018’e erteledi.