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Nazlı Ilıcak Zekeriya Öz ile kartopu fotoğrafını anlattı

Nazlı Ilıcak, FETÖ'den aranan Zekeriya Öz'le kar topu oynadıkları fotoğrafla ilgili savunma yaptı; Röportajı süslemek için oynadık.

Haber Merkezi | 21.09.2018 - 13:37..
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Nazlı Ilıcak Zekeriya Öz ile kartopu fotoğrafını anlattı

Altan kardeşler ve Ilıcak davasında istinaf duruşması görülüyor. İlk savunmayı yapan Nazlı Ilıcak, FETÖ'nün terör örgütü olduğunu darbe girişiminden sonra anladığını belirterek, FETÖ'den aranan firari savcı Zekeriya Öz'le söyleşisini de anlattı.

Nazlı Ilıcak, Zekeriya Öz ile kar topu oynadıkları fotoğrafla ilgili "Röportajımı süslemek için çektirdik." savunmasını yaptı.

Nazlı Ilıcak Zekeriya Öz ile kartopu fotoğrafını anlattı

"RÖPORTAJI SÜSLEMEK İÇİN OYNADIK"

Ilıcak şu ifadeleri kullandı:

"Suçlama konusu Zekeriya Öz röportajımı süslemek için bir kar topu fotoğrafı çektirdik. O tarihte Öz terör örgütü üyesi değildi. Oda TV operasyonu sırasında dönemin Adalet Bakanı Sedar Ergin'i arayıp Öz hakkında soruşturma açılmasını istedim. Zekeriya Öz ile gazetecilik faaliyetim dışında bir ilgim yok. Röportaj yaptığımda serbestti."

Ilıcak'ın avukatı, 'hukuk tekniğinden uzak kararın kaldırılmasını, müvekkilenin beraatini; yaşı, cinsiyeti gereği tahliyesini' istedi.

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