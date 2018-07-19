NBA'in ünlü oyuncusu mülteci kurtarma görevi üstleniyor

Mülteciler yeni bir yaşam kurma hayaliyle Avrupa'ya kaçmaya çalışıyor ancak oldukça güvensiz tekneler ve tehlike dolu rotalardan geçerek, hayatlarını hiçe sayarak yolculuk yapıyor.

O yolculuklardan biri de hafta içinde meydana geldi. 158 kişi Kamerun'dan yola çıkarak Avrupa'ya ulaşmaya çalıştı ancak tekneleri Libya açıklarında sahil güvenlik tarafından batırıldı.

LİBYA SAHİL GÜVENLİĞİ BATIRDI

Pazartesi günü Libya sahil güvenliği, uluslararası deniz kurtarma faaliyetlerinin koordine edildiği merkeze 158 mülteciyi kurtardığı raporunu geçti. Ancak tekneden inmeyi reddeden iki kadın ve bir çocuk geride bırakıldı. İspanyol Proactiva Open Arms isimli yardım örgütü, o kadınlardan birini salı günü Libya sahiline 80 deniz mili ötede kurtardı.

Yerel basına göre kurtarılan kadının adı Josephine’di, Kamerun asıllı olan kadının gözlerindeki korku ve dehşet, aslında yaşadıklarının birer göstergesiydi. Zira STK'ların raporlarına göre tekne Libya sahil güvenliği tarafından kasten batırılmıştı.





İTALYA'YI SUÇLADILAR

Libya Avrupa'ya geçişlerde mülteciler için önemli bir güzergah. Özellikle 2011 Libya devriminden sonra popülerleşen bu güzergah, İtalya'ya geçişlerde kullanılıyor. Günümüzde ise İtalya’da iktidar olan popülist yönetimin de Libya’ya mültecileri engellemesi için yardımda bulunduğu, geri çevrilen mültecilerin burada şiddete maruz kaldığı öne sürülmüştü.

Open Arms isimli STK’nın başkan yardımcısı Erasmo Palazzatto, ana, oğulun ölümünden Libya ile işbirliği yapan Roma’yı sorumlu tuttu.





GASOL: DÜŞ KIRIKLIĞI ÖFKE VE ÇARESİZLİK Akdeniz’deki kurtarma faaliyetine Amerikan NBA ligindeki Memphis Grizzlies takımından basketbolcu Marc Gasol’ın da katıldığı ortaya çıktı. Gasol, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Düş kırıklığı, öfke ve çaresizlik. Bu kadar çok savunmasız insanın denizde ölüme terk edilmesi inanılmaz. Şu an ekip arkadaşlarım dediğim kişilere büyük hayranlık duyuyorum.” dedi.



