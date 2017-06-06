Ne Kitapsız Ne Kedisiz ve Bilge Karasu

Ne Kitapsız Ne Kedisiz, Bilge Karasu’nun birbirinden güzel denemelerinden oluşuyor.

İlk baskısı 1994’te yapılan kitap, Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülünü alarak adından sıkça söz ettirdi. Usta yazar, 1995 yılında aramızdan ayrıldı.

GÜNÜMÜZDE HALA İLGİ GÖRÜYOR

Adından anlaşılacağı üzere kitap, okuma aşkı ve kediler üzerine yazılan yazılardan bir araya getirilerek ortaya çıkmıştır.

Günümüzde bile yazarın hem bu denemesi hem de diğer edebi ürünleri severek okunmaktadır. Doğrusunu söylemek gerekirse, Karasu’nun kitaplarını okumak için önceden bayağı mürekkep yalamak gerektiğini düşünenlerdenim.

Ne Kitapsız Ne Kedisiz'i okumaya karar verenler bu gerçeği gördüklerinde bana hak vereceklerinden kuşkum yok.

BAŞARILI İÇERİK

Kitabı, üniversite yıllarımda okumuştum. Hala kitaplığımda her gün bana diğer kitaplarım gibi gülümseyerek bakıyor. Geçen akşam masama oturduğumda yarın kitap sayfası için ne yazmalıyım sorusuyla baş başa kaldım.

Yerimden kalkıp, kitaplığıma doğru hamle yaptım. Elimin ilk uzandığı benim de anlamayacağım biçimde Ne Kitapsız Ne Kedisiz oldu.

Daha önce gezindiğim satırları tekrar okuduğumda kendimi zaman yolculuğundaymış gibi hissettim. Yazarın, insanın zihnini parça parça eden cümleleri beni esir aldı.

Azad olmayı o an hiç istemedim.

ÜRETKEN BİR YAZAR

Roman, öykü, deneme alanında başarılı eserleri edebiyatımıza kazandıran Bilge Karasu, bireyin iç dünyasını, ölüm korkusunu, tutku, aşk, inançlar arasındaki çatışma gibi konuları nevi şahsına münhasır bir üslupla nakşetmiştir.

Özellikle yazdığı öykülerle öykücülük anlayışımıza yeni bir nefes getirdiğini söyleyebilirim.

Öykülerinde bazıları;

-Troya’da Ölüm Vardı

-Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı

-Göçmüş Kediler Bahçesi

-Kısmet Büfesi Kılavuz

Üretken kalem, Gece romanıyla da başarılı grafiğini sürdürmeye devam etmiştir. Aynı zamanda elimde olan Ne Kitapsız Ne Kedisiz’in dışında Narla İncire Gazel adlı deneme kitabının da yazarıdır.

KONU ÇEŞİTLİLİĞİ

Karasu, kediler ve kitaplar dışında birçok konu başlıklarıyla okuyucularını düşündürüyor, bilgilendiriyor, eğlendiriyor. Onları bulundukları mekândan alıp uzak diyarlara gezintiye çıkartır. Bunun yanında denemelerinde insanoğluna ait ne kadar duygu ve düşünce varsa hepsini ustalıkla anlatmıştır.

Bilhassa; ölüm korkusu, bireyin iç dünyasına dair satırlar bendenizi düşündürdüğü gibi sizleri de aynı düşüncelere sevk edeceğine inanıyorum.

EDEBİ KİŞİLİĞİ

Bilge Karasu’nun edebiyat sitili alışılmışın dışındadır. Çünkü bir yazarı ancak onu okuyabilenler bilir. Mistik anlatımlar, insanın zihnini yoran ve bir o kadar da besleyen cümleler okuyucuları bazen aynı bazen de farklı fikir dünyalarında keşfe çıkartıyor.

Aynı satırlar üzerinde münakaşa edebilecek kadar edebi bir lezzet onunki.

Eminim ki siz kitapseverler de benim gibi bir kitabı okumaya karar verdiğinizde nasıl bir dille yazıldığını, akıcı olup olmadığına bakarsınız. Ya da önceden yazar ve kitap hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadan da çevrenizde size yapılan telkinler sonucunda okumalar yapıyor olabilirsiniz.

İlk başta söylemek istediğimi yazının sonuna saklamak istedim. O da şu ki; Bilge Karasu’nun anlatım tarzı sizi yorabilir, daha kitabın ilk sayfalarında bir kenara atıp kurtulma yollarını arayabilirsiniz.

Bilge Karasu’nun dili ağdalı değildir. Demek istediğim seçtiği kelimeler sizi kitaptan soğutabilir. Bu duruma düşmemek için yazının başında da belirttiğim üzere çok okumalar yapmak gerekir. Ya da yanınızda mutlaka bir sözlük bulundurun.

Sizleri korkuttuğumu sanmayın lütfen benim yaptığım sadece mürşitlik.

Kitap sayfası için iletişim: ergul.tosun@ensonhaber.com