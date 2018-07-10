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Ne roman ne de tarih kitabı: Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Atatürk’ün okul müfredatına alınmasını istediği kitap, Beyaz Zambaklar Ülkesinde…

Özel İçerik | 10.07.2018 - 17:52..
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Ne roman ne de tarih kitabı: Beyaz Zambaklar Ülkesinde

beyaz zambaklar ülkesinde

Bu kitap, ilk kez Atatürk zamanında Türkçeye çevrildi. Kitabı okuduğunda bu destansı başarıya tek kelimeyle hayran olmuş, kitabın özellikle askeri okulların müfredatına dahil edilmesinin emrini vermişti.

Türk askerleri, ülkelerindeki yaşamı yenilemek için mutlaka bu kitabı okumalıydılar…

Ne roman ne de tarih kitabı: Beyaz Zambaklar Ülkesinde

(Grigory Spiridonoviç Petrov)

BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE

Bu kitap, ne bir roman ne de tarih kitabı…

Bu kitap, Avrupa’nın kuzey köşesinde bulunan, on binlerce göl arasındaki, yazları kısa kışları uzun yaşayan Finlandiya ve bu ülkenin üç milyonluk Fin halkı tarafından gerçekleştirilen sürekli çalışmalar üzerine aldıkları sonuçları anlatır.

Geldiği noktada, ülke halkının diğer ülkeler için nasıl bir örnek olacağından bahseder. Bu halk, destansı özverisiyle yoksulluktan kurtularak, ekonomik, politik ve kültürel olarak mükemmel bir ülke oluşturmuştur…

İşte bu sebepten, bu kitap, ölümsüz bir eser…

Ne roman ne de tarih kitabı: Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Grigory Spiridonoviç Petrov

Çev.: Semih Can

Truva Yay.

S.: 136

Kitabı satın almak için tıklayınız: truvayayinlari.com

Damla Karakuş

[email protected]

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