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Nebahat Çehre: Piyasada öyle bir para dönmüyor

Nebahat Çehre, dizi starlarının bölüm başı aldıkları astronomik ücretlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

11.10.2017 - 08:51
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Nebahat Çehre: Piyasada öyle bir para dönmüyor

Yeni başlayacak ‘Mehmed’ dizisinde başrol oynayan Kenan İmirzalıoğlu’nun bölüm başı 350 bin TL alacağının hatırlatılması üzerine Çehre, açıklama yaptı.

"ÇOK ABARTILI BİR RAKAM"

Usta oyuncu, “O rakamlara inanmıyorum. Kenan deli gibi çalışıyor ama bana göre piyasada öyle bir para dönmüyor. Çok abartılı bir rakam” dedi.

Dizilerin 80 ülkeye satıldığını da sözlerine ekleyen oyuncu, “Hollywood starları bir iş yapıyor ve ömür boyu yaşayacak şartlara sahip oluyorlar. Burada oyuncular ne alıyor? Bizim starlarımızın da iyi paralar alması gerekiyor” şeklinde konuştu.

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