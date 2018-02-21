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Nebil Özgentürk'ten yeni kitap

Nebil Özgentürk’ün Karakarga Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan, Mustafa Kemal Atatürk'ün giyim tarzını anlattığı yeni kitabı 'Daima Şık' okurlarla tanıştı.

Haber Merkezi | 21.02.2018 - 14:02..
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Liderler, hem giyim kuşamları hem de hal ve davranışlarıyla, sözcüsü oldukları toplumun dış ilişkilerdeki temsilcisi, iç ilişkilerdeki rol modelleridirler. Giyimde ince bir zevk, duruşta göz ardı edilemez zarafet, düşünce ve eylemleri de bütünler, destekler, parlatır.

ATATÜRK'ÜN GİYİM TARZI

Savaş koşullarında bile askerlerine derli toplu ve temiz giyimi emreden Gazi Mustafa Kemal, hedeflediği çağdaş Türkiye’yi önce kendi sırtında taşıyor; fraklardan golf pantolonlara, silindir şapkalardan saatlere kadar giyim kuşamındaki ayrıntılarla büyük atılımlara imzasını atıyordu. Batı’yı taklit etmiyor, ondan esinleniyor, bu yeni modaya kişisel dokunuşlarını da katarak özgün tarzını yaratıyordu.

Nebil Özgentürk'ten yeni kitap

Derimod’un kurucusu, işadamı Hasan Yelmen ve Prof. Dr. Emre Kongar, Gazi’yle zaman geçirme şansı olan, onunla aynı sofrada yiyip içmiş, dans etmiş, yollara düşmüş tanıklarla görüştüler.

Manevi kızı, ilk kadın havacı Sabiha Gökçen, Cumhuriyet gazetesi kurucularından Nadir Nadi, Müzeyyen Senar, sahneye çıkmış ilk kadın oyuncular ve şarkıcılar, öğretmenler ve modacılar, Gazi’nin şıklığını anlattılar.

Nebil Özgentürk'ten yeni kitap

Nebil Özgentürk, yirmi yıl süren bu özel çalışmayı, tanıkların çoğu da aramızdan ayrıldıktan çok sonra okura sunuyor.

Yazar: Nebil Özgentürk

Yayınevi: Karakarga Yayınları

Türü: Anı, inceleme, araştırma

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 288

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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