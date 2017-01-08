Necdet Özel'den FETÖ sorusuna yanıt

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre; Özel, Meclis FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun, “FETÖ’nün TSK’ya sızmasının fark edilemeyişinin sebebi nedir?” sorusunu şöyle yanıtladı:

"HÜCRE SİSTEMİYLE ÇALIŞTILAR"

“15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında itirafçıların ifadelerinden anlaşıldığı üzere, bazı TSK personelinin FETÖ/PDY ile irtibat ve ilişkilerinin çoğunlukla askeri okullara giriş öncesine dayanması. Mesleki yaşantılarında ise, örgütle ilişkilendirilebilecek herhangi bir tavır ve davranış göstermemeleri. Yapının gizli ve hücre sistemi ile çalışmasının zamanında ortaya çıkarılamaması. Yapılan idari soruşturmalarda; hakkında ihbar/iddia bulunan personelin şahsi dosyalarında, sicillerinde, komutan kanaatlerinde, arkadaşlarının bilgilerinde iddiayı doğrulayacak bir bilgiye ulaşılamaması. İstihbarat teşkillerinden haklarında yasal işlem yapılmasını gerektirecek bilgilerin alınamaması."

"BU AZİZ MİLLETE İHANET ETMEYECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜK"

İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliğinde ‘Şikayet ve müracaat’ hakkına yer verilmesine rağmen bilgi sahibi olan kişilerin, sahip oldukları bilgileri gizlemeleri ve sıralı komutanları ile paylaşmamaları. Askeri personelin mesai haricinde kıta, karargah, kurum dışında izlenmesinin mümkün olmaması. Örgütsel bir yapının TSK içinde oluşamayacağı, oluşma gayreti içinde olabilirse bile barınamayacağı, TSK’nın şerefli üniformasını yıllardır taşıyan, bu aziz milletin ekmeğini yiyen, birçok sosyal haktan istifade eden, geleceği garanti altında olan, askerlik andını içen ve bu yüce milletin bir evladı olan kişi/kişilerin hainlik yapamayacağı ve herhangi bir ihanet içinde olamayacağı düşüncesi.”