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Necdet Özel'e 'onbaşı' diyen Demirtaş davayı kazandı

Selahattin Demirtaş, bir konuşmasında dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e "bizim gözümüzde onbaşısın" demiş, ardından hakaret ettiği gerekçesi ile dava açılmıştı. Mahkeme Demirtaş'ı haklı buldu.

DHA | 01.12.2017 - 09:16..
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4 Kasım 2016'dan beri Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2015'te Genel Kurmay Başkanı Necdet Özel için "Genelkurmay Başkanı çıkmış, ana dilde eğitim olmaz diyor. Senin rütben orgeneral olsa da bizim nazarımızda onbaşısın." demişti.

"SUÇ TEŞKİL ETMİYOR"

Demirtaş'a sözleri nedeniyle 'kamu görevlisine hakaret'ten dava açılmıştı. İstanbul Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen soruşturmada sözlerinin suç teşkil etmediği gerekçesiyle Demirtaş için beraat kararı çıktı.

Hakim Kerim Zafer Bakan, sanığa yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamasını gerekçe göstererek beraatine karar verdi.

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