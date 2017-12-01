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Necef Çölü'nde İsrail askeri öldürüldü

İsrail’in güneyindeki Necef Çölü bölgesinde bulunan Arad kentinde bir İsrail askerinin bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.

AA | 01.12.2017 - 03:29..
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İsrail’in Kanal10 televizyonu ve diğer basın organlarının haberine göre, Necef Çölü'ndeki Arad kentinde 20 yaşındaki bir İsrail askerinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi.

Necef Çölü'nde İsrail askeri öldürüldü

HASTANEDE ÖLDÜ

İsrail polisinden yapılan açıklamada bir İsrail askerinin bıçaklanması sonucu ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Söz konusu askerin kaldırıldığı Necef Çölü'ndeki Birussebi (Beer Şeva) kentindeki Soroka Hastanesinden daha sonra yapılan açıklamada ise söz konusu askerin ağır yaralı olarak getirildiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ayrıca, çoğunluğunu İsrail vatandaşı Filistinlilerin oluşturduğu bölgede soruşturma başlatan polisin, olayı etnik temelli "terör eylemi" olarak değerlendirdiği ifade edildi.

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