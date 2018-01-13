Neçirvan Barzani Vatikan'da Papa ile görüştü

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile Vatikan'daki Apostolik Sarayı'nda bir araya gelen Neçirvan Barzani'nin bölgedeki sorunlar için destek istediği belirtildi.

PAPA HRİSTİYANLAR İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Açıklamada Papa Franciscus'un, Barzani'ye terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle evlerini terk eden tüm iç göçmenler ve özellikle Hristiyanlara kapılarını açtıkları için teşekkür ettiği kaydedildi.

BARZANİ ERBİL VE BAĞDAT İÇİN ROL ÜSTLENMESİNİ İSTEDİ

IKBY'deki "birlikte yaşam" konusuna değinen Papa'nın, tüm sorunların diyalog, barış ve karşılıklı anlayış içerisinde çözülmesini temenni ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Başbakan Barzani'nin Papa'dan, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümünde rol oynaması talebinde bulunduğu ifade edildi.