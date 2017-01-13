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Necmettin Batırel eleştirilere yanıt verdi

Dolarla ilgili yaptığı yorumlarla eleştiri hedefinde olan ekonomist Necmettin Batırel, yazılı açıklama yaptı.

13.01.2017 - 11:00
  1. Haberler
  2. Ekonomi

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına konuk olan ünlü ekonomist Necmettin Batırel, dolardaki yüksek rakamların bir daha asla olmayacağını, elde tutulan dolarların satılması gerektiğini söylemişti.

DOLAR YÜKSELİNCE ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Ancak dolar 4 lirayı görünce eleştirilerin hedefi olan Batırel, gelen eleştirilere yanıt verdi:

"DOLARINI SATANLAR PARA KAZANMADI MI? KAZANDI!"

"'Dolar düşecek, satın’ demiştim. Düşmedi mi? Düştü... İki gün içinde 3.50’den 3.35’e inmedi mi? İndi. Benim sözümü dinleyip 3.10’dan, 3.20’den aldıkları dolarları satanlar para kazanmadı mı? Kazandı. O zaman ne tantana yapıyorlar?

O zaman ne tantana yapıyorlar? Onlardaki kuyruk acısı ne biliyor musunuz? Kardan zarar... Ben o gün bir yorumda bulundum, hatta ‘yanılabilirim’ de dedim"

Dolara uzman yorumu: Düşecek

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