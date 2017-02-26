Necmettin Erbakan kabri başında anıldı

1 Yunanistan'da sağlık çalışanları sokağa döküldü Fitch batmak üzere olan Yunanistan'dan büyüme beklerken, sağlık çalışanları işsiz kalmamak için hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

2 Orhan Pamuk'tan Lenin yorumu Rus basınına konuşan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, "Lenin'e saygı duyarım ancak anıtının olmaması lazım" dedi.

3 Osmaniye 4.4 büyüklüğünde sallandı Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4 Ağlayan çocuğa istediğini vermeyin Siz de çocuğunuz her ağladığında istediğini yapan anne-babalardansanız bu haber sizin için...

5 7 bin bekçi alımı yapılacak Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Gaziantep ve Hatay öncelikli olmak üzere 7 bin bekçi alınacak.

6 Mesut Özil dönerci oldu Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, İngiltere'de bir restorantta döner kesti.