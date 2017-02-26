Necmettin Erbakan kabri başında anıldı

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 6. yılında kabri başında anıldı.
DUALARLA ANILDI
Cihannüma İstanbul Temsilciliği tarafından düzenlenen programda, Merkezefendi Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.
Daha sonra Erbakan'ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığındaki kabri başında toplu şekilde dua edildi.
İKRAMLAR...
Duanın ardından Saadet Partisi Kağıthane Gençlik Kolları üyeleri, vatandaşlara çorba, gül suyu, helva ve lokum ikram etti.
Törene, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Vatandaşlar, Necmettin Erbakan'ı anmak için mezarlığı ziyaret etmeyi sürdürüyor.