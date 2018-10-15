Neco 10 yıllık eşi İdil Erge'den boşanıyor

Sanatçı Neco, 2008 yılında nikah masasına oturduğu, kendisinden 25 yaş küçük hayat arkadaşı İdil Erge ile boşanacağını açıkladı.

"ÇEKİŞMELİ BİR DAVA OLACAK"

8 Ekim'de Bodrum'da boşanma davası açtığını açıklayan şarkıcı Neco, ''Boşanıyorum. Anlaşmalı bir dava değil. Birbirimizden isteklerimiz var, çekişmeli bir dava olacağı için ne zaman boşanırız bilmiyorum'' dedi.

"60 YAŞINDA AŞIK OLMUŞUM"

Neco, 33 yıllık eşi Oya German'dan ayrıldıktan bir sene sonra İdil Erge ile evlenmişti. İkinci kez nikah masasına oturmadan önce, ''60 yaşında bir sevgi yakalamışım. Daha kaç yıl yaşayacağımı da bilemiyorum. Bunun keyfini sürmek istiyorum'' açıklamasını yapmıştı.

İKİ ÇOCUK VAR

68 yaşındaki Neco ve 43 yaşındaki İdil Erge'nin iki çocukları var.