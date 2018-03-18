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Neden mi turist otobüsü

Tüm gezginlerde ister istemez bir antipati oluşturan turist otobüsleri, belki de sanıldığından çok daha fazla işe yarıyordur.

Özel Haber | 18.03.2018 - 14:27..
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  2. Seyahat
Neden mi turist otobüsü

 

Selen KALDIRIM / [email protected]

Turist otobüsü daha adını duyduğunuzda bile size itici geliyor, bunun farkındayım. Açıkça söylemek gerekirse bana da itici gelirdi bir zamanlar.

Başında foterleri, ayağında sandaletleriyle gezen yaşlı teyzeler yorulmasın diye üretilmedi bu araç. O kadar yer gezdiniz, o kadar seyahat ettiniz; hiç kendinize sordunuz mu ‘Bu otobüsler niye bu kadar ilgi görüyor?’ Avrupalının vazgeçemediği bu araçlar, bakın gezinize nasıl faydalı olacak.

MİNİMUM ZAMANDA MAKSİMUM YER

Seyahat planınızı yaparken eminim ilk dikkat ettiğiniz şeylerden biri  minimum zamanda maksimum yer görebilmek. ‘İki güne o kadar yer sığar mı, üç gün gitsem şehri gezmeme yeter mi?’ diye düşündüğünüz çok olmuştur.

Neden mi turist otobüsü

TASARRUF EDİN

Daha şehre girmeden paranızı 3’e 4’e katlayan eurolar canınızı sıkıyor. E bunun yemeği var, müzesi var, oteli var, ulaşımı var;  var da var. Bir yerlerden hem zaman hem de para tasarrufu yapmak lazım. Diyelim Paris’e gittiniz. Burada topu topu 2 gününüz, ama gezmek istediğiniz onlarca yer var. İşte bu noktada önünüzden vızır vızır geçen turist otobüsleri hiç aklınıza gelmiyor.

Neden mi turist otobüsü

NE KARI VAR?

Ben de sizler gibi seyahatlerimde turist otobüsleriyle dalga geçen bir insandım. Ta ki Barcelona’da bu deneyimi yaşayana kadar.  Elimde asla anlamadığım bir harita sağa sola bakınırken gözüm ‘Big Bus City Tour’ otobüslerinin önündeki kuyruğa  takıldı. Bakalım bana ne kârı olmuş?

Neden mi turist otobüsü

AÇIK HAVADA SEYAHAT KEYFİ

Gitmeden önce bulunduğunuz şehir hakkında mutlaka bir keşif yaparsınız. En ünlü müzeleri, en güzel yerleri görmek için planınız hazır olur. Yürüseniz bir dert, metroya binseniz bir dert.

Neden mi turist otobüsü

Peki bu popüler mekanları yerin altından giderek bulmak yerine, turist otobüsünün açık hava balkonundan izleme fikrine ne dersiniz? Hem keyifli bir yolculuk, hem de onlarca noktaya sizi kolayca ulaştıran bu pratik yolculuğa bir şans verin.

Neden mi turist otobüsü

ZAMANINIZ METRODA GEÇMESİN

Avrupa şehirlerinin geniş metro ağları ile birçok noktaya ulaşım sağlamanız mümkün. Fakat 2-3 euro bile olsa gideceğiniz yerlere in, bin, merdiven çık derken zamanınızın çoğu zaten yollarda geçiyor.

Neden mi turist otobüsü

FİYATLARI

Metro biletleri şehirden şehre değişkenlik göstererek kimi zaman günlük kimi zaman saatlik alınabiliyor. Bu otobüsler dünyanın  çoğu şehrinde  30-35  euro civarında fiyatlandırılıyor. Aynı değerden  dolar ya da başka bir para birimi de olabilir.

ÖZEL DURAKLARI VAR

Otobüslerin şehrin belli güzergahlarına kurulu özel durakları var. Otobüsler genelde sabah 08.00, akşam 20.00 saatleri arasında dönüp duruyor. Her otobüs bir öncekinden 10 dakika sonra hareket ederek sürekli bir döngü sağlanıyor.

Neden mi turist otobüsü(Tur otobüsünün, tek seferde size gösterebileceği bölgelerin güzergahı)

Elinizde bulunan güzergah haritası ve ünlü yerleri belirleyerek istediğiniz durakta inebilirsiniz. İndiğiniz durağa her 10 dakikada bir diğer otobüsün orada olacağını unutmayın.

10 DAKİKADA BİR HAREKET EDİYOR

Diyelim A durağında Paris’in Louvre müzesi var. Burada ister 10 dakika kalın, ister 40, 10 dakika sonra durağa döndüğünüzde turist otobüsü sizi diğer noktaya ulaştırmak üzere hazır olacak.

Neden mi turist otobüsü

5 DEĞİL, 15 YER GÖRÜN

Otobüs yolculuğunuzda normalde göremeyeceğiniz, belki de kaçıracağınız onlarda yeri görme fırsatınız var. Ne yapmış oldunuz; metrolarda in, bin zaman kaybederek  5 yer göreceğinize, 15 yer görmüş oldunuz. Bu sırada elinizdeki turistik broşürler ve kulaklığınız ile kendi dilinizi seçerek gittiğiniz yer hakkında da bilgi edinebiliyorsunuz.

Neden mi turist otobüsü

FARKLI KÜLTÜRDEN İNSANLARLA TANIŞMA FIRSATI

Tüm bunların yanında dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla yolculuk etmenin keyfi de var. Her seferinde farklı bir otobüse binip, farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Belki de karar verip kalan gezinizde bir arkadaş bile edinebilirsiniz.

Neden mi turist otobüsü

BİR ŞANS VERİN

Diğer turistlerle yan yana seyahat ederek, bir Japon ya da Fransız ile keyifli sohbetlere dalıp selfie çekilmenin kötü bir fikir olmadığını düşünüyorum. Bir günde şehri talan etmek için önünüzde duran bu fırsata bir şans verin.

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