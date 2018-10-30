Neden yüzük takıyoruz

Aybüke SENGİR / [email protected]

Neden evlilik yüzüğü takıyoruz hiç düşündünüz mü? İlişkiler ciddiye bindiği zaman neden kuyumcu dükkânı kapılarını aşındırıyoruz hemen? Yüzük takma geleneği nereden geliyor? Yüzüğün tarihi milâttan önce 2000’lere kadar uzanıyor. Eski Mısır döneminde bir takım bitkilere yüzük şekli veriliyordu mesela. Bunun sonsuzluk mânasına gelen çember biçiminden esinlenerek yapıldığı ve aşkın ölümsüzlüğüne işaret ettiği düşünülmüş. Romalılar döneminde ise yüzük malzemesi olarak bitki yerine daha güçlü ve sağlam olan demir tercih edilmeye başladı ve yalnızca kadınlar tarafından takılıyordu. Her medeniyette yüzük sol elin dördüncü parmağına, yani şimdiki yüzük parmağına takılıyordu. Bunun nedeni de bu parmaktan geçen bir damarın direk kalbe ulaştığına inanılmasıydı.

MISIR’DA ÇEMBER SONSUZLUĞUN SEMBOLÜYDÜ

Alyansın ilk örnekleri Antik Mısır’da görülüyor. Eski Mısır’da çember sonsuzluğun bir sembolü olarak kabul ediliyor ve Eski Mısırlılar alyans ile eşlerine duydukları sonsuz sevgiyi ifade ediyorlardı. O zamanlarda yüzük daha çok kadınların eşlerine sadakatlerini göstermek için kullandıkları bir aksesuardı. Erkeklerin yüzüğü takması daha geç bir zaman diliminde.

NEDEN SOL YÜZÜK PARMAĞI

Mısır’da çemberin sonsuzluğu ifade etmesinin yanında farklı bir inanç da vardı. Eski Mısırlılar yüzük parmağı dediğimiz parmağın doğrudan kalbe bir damarla bağlandığına inanıyorlardı. Bu damara “Vena Amoris” (aşk damarı) deniliyordu. Mısırlı erkekler bu yüzükleri eşlerine takıp, eşlerinin eve bakma becerisine olan güvenlerini gösterirlerdi.

İLK ALYANS ANTİK ROMA’DA

Antik Roma’da yüzükler damat tarafından gelinin babasına verilirdi, erkekler eşlerini satın aldıklarını gösterirdi. Bu durum aynı zamanda evliliğin bitmesine karşı kadına ve ailesine bir güvenceydi. Antik Roma’da ilk kez yüzük için kullanılan metaller, erkeğin kadına duyduğu aşkın güçlülüğünün bir simgesiydi. Antik Roma döneminde bu yüzüklere alyans adı verildi.

ALYANS ESKİDEN AİLE ANLAŞMASI ANLAMINA GELİYORDU

Alyans Fransızca “alliance”’ kelimesinden; anlaşma, ittifak anlamına geliyor. O zamanlarda ailelerin ittifakı anlamına gelirken, şimdilerde bizim romantik anlamlar yüklememizle çiftlerin sonsuza dek birbirine bağlanması anlamını taşıyor.

SADAKATİ TEST EDEN YÜZÜKLER

Asya’da yüzüklerin kullanımı tamamen sadakat amaçlıydı, erkekler eşlerinin sadakatini yüzükle sorguluyordu. Bulmaca yüzüğü denilen “Puzzle ring”ler, birçok farklı parçadan oluşan ve takılması zor yüzüklerdi. Yüzük parmaktan çıkarıldığında parçalara ayrılırdı ve bu sayede erkekler, eşlerinden uzakta olduklarında ne kadar sadık olup olmadıklarını görürülerdi. Osmanlı döneminde bir Türkün de eşinin sadakatinden emin olamayıp bu yüzüğü yaptırdığı, buna harem ring adı verildiği iddia ediliyor.

ERKEKLERİN 3 AYLIK MAAŞLARINI YATIRDIĞI YÜZÜKLER

Pırlanta yüzükler ilk olarak 1477 yılında Avusturya Arşıdükü Maximilian’ın Mary’ye hediye ettiği yüzükte M harfini oluşturan küçük pırlantalar yer almasıyla kullanılmaya başlıyor. 1939 sonrası “A diamond is forever” (Elmas sonsuza kadardır) sloganıyla reklam kampanyalarına başlayan bir yüzük şirketi, erkeklerin tektaş yüzüklere gerekirse üç aylık maaşlarını yatırmaları gerektiğini söylüyordu. O günden bu güne en çok satılan yine pırlanta yüzükler...