Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin nabzı programında, PKK ve FETÖ'nün devlet tarafından "proje terör örgütü" olarak tanımlanması masaya yatırıldı.

Programın konuklarından Posta gazetesi yazarı Nedim Şener, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın, bazı kesimlerce sırf hükümeti karalama amaçlı hafife alınmasını ve devlet ile FETÖ'nün ayrı değerlendirilmesini eleştirerek şunları söyledi:

"FETÖ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ OLMUŞTU"

"FETÖ, Türkiye Cumhuiyeti Devleti'ydi. Kurmay subayların yüzde 72'si, 84 il istihbarat şube müdürünün yüzde 74'ü, 7 bin personelin 6 bin 500'ü."

"Yargıda 13 bin hakim ve savcının 4 bin 500'ü FETÖ'cüydü. Bu 17-25 Aralık'tan sonra biliniyordu. O zamandan 15 Temmuz'a kadar sadece 64 kişi görevden alınabildi. Ama darbe sabahı 3 bin 200'ü bir anda görevden alındı. MİT'te de darbeden sonra 500 kişi çıkarıldı."

"FETÖ devleti her şeyiyle ele geçirmiş, tabii ki devlet yetkililerinden bunu itiraf etmelerini bekleyemeyiz. Darbe önlenebilir miydi? Bakın, kuvvet komutanları dışında her yer FETÖ'cü kaynıyor. Hanefi Avcı'ya operasyon çekenler FETÖ'cü; başına gelenleri ancak 2010'dan sonra anlayabiliyor."





"HALK BUNU ANCAK 15 TEMMUZ'LA ANLADI"

"FETÖ dediğiniz şey aslında devlet, Devlet acze düşmüş. 7 Şubat krizinden sonra (MİT Müsteşarı'na operasyon girişimi) Erdoğan ne dedi, 'Hedef bendim' dedi. Peki hedef sendin de neden kimseyi görevden alamadın? Çünkü devlet acizdi. Yargı, savcılık, medya ve ondan olmayan medya baskı altındaydı. 17-25 Aralık'tan sonra Erdoğan'dan başka bunun mücadelesini veren kimse olmadı. Bütün AK Partililere söylüyorum, halkın da bunu anlaması için ne gerekiyordu? Allah bir daha göstermesin, 15 Temmuz gibi kanlı bir olay, Türkiye'ye bunu gösterebildi. Bu realite gözden kaçırılarak terörle mücadele analizi falan yapılamaz."

Nedim Şener: Bu ülkede devlet FETÖ'ydü