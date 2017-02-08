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Nedim Şener paylaştı: 15 Temmuz'dan bana kalan

Gazeteci Nedim Şener, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı verdiği mücadelenin görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

08.02.2017 - 10:25
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Nedim Şener paylaştı: 15 Temmuz'dan bana kalan

FETÖ'nün milli iradeye el koymak istediği 15 Temmuz gecesi, darbeci hainler Doğan Medya Center'a baskın düzenlemişti.

"15 TEMMUZ'DAN BANA KALAN"

Darbe girişiminden sonra ortaya çıkan görüntülerde, gazeteci Nedim Şener'in darbeci askerlerle kavga ettiği görülmüştü. Şener, görüntüleri Twitter hesabından "15 Temmuz'dan bana kalan" notuyla paylaştı.

Nedim Şener paylaştı: 15 Temmuz'dan bana kalan VİDEO

Nedim Şener paylaştı: 15 Temmuz'dan bana kalan

FETÖ MAĞDURU

Nedim Şener, FETÖ'nün yargıya sızması sonrasında, 3 Mart 2011'de Oda TV'ye yönelik Ergenekon soruşturması kapsamında, uydurma gerekçelerle Ergenekon terör örgütüne yardım etmesi nedeniyle 7 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmış ve tutuklanmıştı. Şener, 12 Mart 2012'de tahliye edilmişti.

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