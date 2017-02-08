Nedim Şener paylaştı: 15 Temmuz'dan bana kalan

Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

EPDK tarafından 9 akaryakıt şirketine toplam 3 milyon 581 bin 662 lira ceza verildi, 5 şirketten de yazılı savunma istendi.

PTT ve Halkbank'tan 3 bin 500 kişiye iş imkanı

Eşi Demet Şener'le boşanma aşamasında olan İbrahim Kutluay, hakkında çıkan 'Tuba Büyüküstün ile yasak aşk yaşadığı' iddiasına yanıt verdi.

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bu gece telefonda görüştü.

2 ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi ORC araştırma şirketinin yaptığı ankete göre İstanbul ve Ankara'da EVET oyları önde gidiyor. İzmir'de ise HAYIR oyları yüzde 50,4 oranında.

3 242 emekli FETÖ'cünün rütbeleri alındı KHK ile emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan ya da meslekten çıkartılan emniyet mensuplarından 242 kişinin rütbeleri alındı.

4 Rıdvan Dilmen'den referandum eleştirilerine cevap Rıdvan Dilmen, TRTSPOR'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

5 FETÖ'cülere pembe oda yasağı FETÖ'den tutuklanan binlerce kişinin eşleriyle görüşmek için gündeme getirdikleri “pembe oda” talebi güvenlik gerekçesiyle reddedildi.

6 Önce karısını sonra kendisini bıçakladı Bursa'nın İnegöl ilçesinde öfkeli koca önce eşini daha sonra kendini 15 yerinden bıçaklayarak yaraladı.