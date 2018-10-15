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Nedim Şener'den Ahmet Şık'a tokat gibi cevaplar

HDP'li Ahmet Şık, devletin seri cinayetler işleyen bir katil olduğunu söyledi. Nedim Şener, asıl katilin terör örgütü PKK olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 11:46..
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Nedim Şener'den Ahmet Şık'a tokat gibi cevaplar

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'de siyasete başlayan Ahmet Şık, teröristlerin sözcülüğüne soyundu.

Twitter'da Nedim Şener ile bir tartışma yaşayan Ahmet Şık, devletin seri cinayetler işleyen bir katil olduğunu söyledi.

Bu sözlere Nedim Şener'in cevabı oldukça sertti.

"AKLINI NEFRETİNİN ESİRİ EDİP..."

Gazeteci Şener, "Aklını kinin ve nefretinin esiri edip PKK yerine ‘devlete terörist’, FETÖ'ye ‘cemaat’, 15 Temmuz’a ‘kontrollü darbe’ demeseydin seninle konuşacak bir şeylerimiz olurdu.

"SERİ KATLİAM YAPAN PKK'YA SÖZ EDEMEYİP..."

Kadın çocuk demeden seri katliam yapan terör örgütü PKK’ya söz edemeyip, ‘devlete terörist’ diyen secde ettiği örgütlerin diliyle konuşana sözüm; bu ülkede milletvekili bile olabilirsin ama rezil olamazsın" dedi.

Nedim Şener'den Ahmet Şık'a tokat gibi cevaplar

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