taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6904
Euro
7.74425
Altın
1192.935
Borsa
93189.27

Nedim Şener'den CHP'li Mustafa Balbay'a FETÖ dersi

FETÖ okullarının ABD'yle bağlantılı olduğunu kabul etmeyen CHP'li Balbay'a cevap veren Şener, "FETÖ okulları CIA istasyonlarıdır" dedi.

Haber Merkezi | 04.09.2018 - 09:10..
  1. Haberler
  2. Gündem
Nedim Şener'den CHP'li Mustafa Balbay'a FETÖ dersi

nedim şener

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla ekrana gelen Türkiye'nin Nabzı programında Amerika ile FETÖ arasındaki bağlar masaya yatırıldı.

Örgütün yurt dışında açtığı okulların değerlendirilmesi üzerine CHP'li Mustafa Balbay, okulların Amerika ile bağlantısı olmadığını belirterek olaya akademik olarak yaklaştı.

FETÖ'yle mücadele kapsamında okullara karşı hareket edilmesini ifade eden CHP'li Balbay'a, gazeteci Nedim Şener cevap verdi.

"ABD'NİN İSTİHBARAT İSTASYONLARI"

Şener, "100'e yakın ülkede okul var. Bunların hiçbirisi FETÖ mücadele kapsamında değerlendirilemez. Bunların hepsi ABD'nin istihbarat istasyonlarıdır. Buradaki yabancı hocalar, direkt CIA ile bağlantılıdır.

BALBAY ÇOK AKADEMİK BAKIYOR OLAYA

Bölge analizleri yaparlar. Balbay orada çok akademik bakıyor olaya. FETÖ üzerinden bakıyor olaya.. ABD üzerinden bakacaksınız olaya." ifadelerini kullandı.

Nedim Şener'den CHP'li Mustafa Balbay'a FETÖ dersi VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

153
Mehmetçiğin merhameti yakaladığı teröristi sakinleştirdi

Mehmetçiğin merhameti yakaladığı teröristi sakinleştirdi

134
Erdoğan'dan yerel seçimler için ittifak sinyali

Erdoğan'dan yerel seçimler için ittifak sinyali

66
Mistura'dan Erdoğan ve Putin'e çağrı: İdlib için görüşün

Mistura'dan Erdoğan ve Putin'e çağrı: İdlib için görüşün

17
Aydın'da 700 turisti ağırlayan otele icra

Aydın'da 700 turisti ağırlayan otele icra

11
Japonya'da çıkan tayfun korku salıyor

Japonya'da çıkan tayfun korku salıyor

13
Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM