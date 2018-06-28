Nedim Şener'den CHP'liye tepki: MAL

24 Haziran 2018 seçimlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti zaferle çıkarken, karşı kesimde yer alanlar ise hakaret ve aşağılamalara devam ediyor.

CHP'NİN BERLİN TEMSİLCİSİ KİNİNİ VİDEOYLA KUSTU

Seçimlerin ardından sosyal medyada video paylaşan CHP Berlin Birliği Kadın Kolları Başkanı Demet Kılıç AK Parti seçmenini hedef alarak: "Pılınızı pırtınızı toplayın, gururlu bir şekilde ülkenize geri dönün. Türkiye'de sosyal demokrasiye inanan herkes buraya gelsin, siz de geri dönün." diye konuştu.

Almanya'daki CHP'li kadın: AK Partililer Türkiye'ye dönsün VİDEO

"BU MALI İHRAÇ EDECEK MİSİNİZ?"

Bu videoyu Twitter hesabından paylaşan Nedim Şener ise şunları yazdı: "Almanya doğumluyum, ailemin önemli bir bölümü orada. Bir kaç Alman faşist dışında ilk kez Almanya’da yaşayan Türkleri böylesini aşağılayan bir MAL ortaya çıktı; o da bir Türk. Gerçek bir vatanseveri ihraç etmeye hazırlanan chp bakalım bu mal için nasıl bir karar alacak"