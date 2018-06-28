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Nedim Şener'den CHP'liye tepki: MAL

Gazetesi Nedim Şener, Almanya'da yaşayan ve AK Parti'ye oy veren seçmeni aşağılayan CHP Berlin Birliği Kadın Kolları Başkanı'nın ihraç edilip edilmeyeceğini sorguladı.

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 18:04..
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Nedim Şener'den CHP'liye tepki: MAL

24 Haziran 2018 seçimlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti zaferle çıkarken, karşı kesimde yer alanlar ise hakaret ve aşağılamalara devam ediyor.

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Seçimlerin ardından sosyal medyada video paylaşan CHP Berlin Birliği Kadın Kolları Başkanı Demet Kılıç AK Parti seçmenini hedef alarak: "Pılınızı pırtınızı toplayın, gururlu bir şekilde ülkenize geri dönün. Türkiye'de sosyal demokrasiye inanan herkes buraya gelsin, siz de geri dönün." diye konuştu.

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"BU MALI İHRAÇ EDECEK MİSİNİZ?"

Bu videoyu Twitter hesabından paylaşan Nedim Şener ise şunları yazdı: "Almanya doğumluyum, ailemin önemli bir bölümü orada. Bir kaç Alman faşist dışında ilk kez Almanya’da yaşayan Türkleri böylesini aşağılayan bir MAL ortaya çıktı; o da bir Türk. Gerçek bir vatanseveri ihraç etmeye hazırlanan chp bakalım bu mal için nasıl bir karar alacak"

Nedim Şener'den CHP'liye tepki: MAL

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